En Bretagne, chaque département aura bientôt son jeu de société. À vous de rédiger les questions !

Les Jeux Bordier proposent aux auditeurs de France Bleu Armorique de participer à la création de ses futurs jeux de société. Vous avez jusqu'au 30 avril pour suggérer vos questions et gagner votre boîte de jeu !

À l'automne 2021, chaque département de la Bretagne historique possédera SON jeu.

Partez à la découverte du Finistère, de la Loire-Atlantique, et en ce qui nous concerne sur France Bleu Armorique, du Morbihan, des Côtes d'Armor, et de l'Ille-et-Vilaine.

Amusez-vous en famille ou entre amis avec des questions diverses sur de multiples thèmes, mais aussi des défis, charades, devinettes, mimes, questions de rapidité... certaines étant même spécialement conçues pour les 7-14 ans.

Les cases du plateau sont tout simplement les villes du département - Jeux Bordier

Les plateaux des jeux représenteront les départements concernés et chaque ville aura sa case.

Partez de votre commune et avancez de bourg en bourg en répondant à toutes sortes de questions, charades, devinettes et énigmes. Le premier à collecter 5 jetons "Trésor" remporte la partie. Au total, ce sont 850 questions dont 250 pour les enfants et 180 photos couleurs pour chaque département !

Spécialistes de la Bretagne ou nouveaux bretons, enfants, parents et grands-parents, tout le monde y trouve son compte et chacun a sa chance !

Une belle image au recto et des questions au verso de chaque carte - Jeux Bordier

Pour faire de ces jeux un vrai projet collaboratif, vous avez la possibilité de proposer vos propres questions : questions insolites, charades, devinettes ou autres, et sur le sujet de votre choix. Faites simplement en sorte qu'elles ne soient ni trop longues, ni introuvables.

Pour participer, rendez-vous sur l'onglet France Bleu du site des Jeux Bordier et envoyez un mail à contact@jeuxbordier.com.

Les auditeurs dont la question aura été retenue recevront en remerciement la boîte de jeu de leur département !

À vos claviers !