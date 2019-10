Entraînement pour le Grand Bougnat: 2ème semaine!

Entraînez-vous et inscrivez-vous pour jouer au Grand Bougnat!!

Auvergne, France

Le Grand Bougnat sur France Bleu Pays d'Auvergne

Le Grand Bougnat est un jeu animé par Jean-Luc Guillet et Mylène Baganas. Il se déroule du lundi au jeudi de 16h30 à 17h45.

La règle: répondre à des questions concoctées par Jean-Luc. A chaque question, 4 propositions!

Vous répondez seul dans les 5 secondes, vous marquez 4 points

Vous demandez l'aide de Mylène et profitez d'1 minute supplémentaire, vous marquez 1 point

Le but: répondre à un maximum de questions pour marquer le plus de points et devenir le Grand Bougnat de la semaine

En cadeau: de magnifiques séjours pour 2 personnes

Attaquons sans plus attendre la deuxième semaine d'entrainement!

Vous avez passé le cap de la première semaine sans problème? Félicitations !!

Poursuivez vos efforts et dans quelques clics, vous serez prêts à vous inscrire pour jouer sur France Bleu Pays d'Auvergne.

Retour du Grand Bougnat le 04 novembre: soyez prêts!!!

Dès le 04 novembre, vous pourrez tenter votre chance pour un week-end pour 2 personnes à l'écolodge et spa "Instants d'Absolu" à Neussargues en Pinatelle dans le Cantal.

Inscrivez-vous en remplissant le formulaire en fin d'entrainement!!

Le Grand Bougnat du lundi au jeudi de 16h30 à 17h45 sur France Bleu Pays d'Auvergne

Tentez votre chance et n'oubliez pas Mylène Baganas est là pour vous aider!

