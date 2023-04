Entretiens de la biodiversité au Parc de Sainte-Croix, VOTEZ pour le Coup de Coeur France Bleu

Depuis sa création, le Parc Animalier de Sainte-Croix s’engage dans la sauvegarde de l’environnement et la conservation des espèces à travers ses missions quotidiennes. Pour la deuxième fois, le Parc de Sainte-Croix met la biodiversité à l’honneur au travers des Entretiens de la Biodiversité du Grand Est. Du 2 au 4 juin 2023, scientifiques, professionnels naturalistes, élus et journalistes se rassemblent à Sainte-Croix autour de problématiques liées à l’environnement afin de partager leur expérience de terrain et d’imaginer les solutions de demain. Autour de Nicolas Vanier, invité d'honneur.

A cette occasion, cinq projets seront récompensés, des projets initiés pour la sauvegarde de la biodiversité dans le Grand Est, dont le Coup de Coeur France Bleu. Coup de Coeur que nous vous invitons à choisir avec nous parmis cinq projets pré-sélectionnés parmis la cinquantaine déposés. A vous de VOTER !

Découvrez les cinq projets et votez en bas de page !

Association Haies – 57670 Lostroff

Pour ne plus être des témoins passifs de la chute de la biodiversité, de la disparition des haies, de l’accélération du dérèglement climatique et de l’érosion des sols, l'association HAIES propose à tous les exploitants agricole et maraîchers une solution « clé en main » pour végétaliser leurs parcelles. Montage des dossiers, commande des plants, chantier participatif…on s’occupe de tout.

L’association a été créée pour donner suite à une demande croissante des propriétaires terriens (agriculteurs, maraîchers…) pour planter des haies. Nous y associons certains établissements scolaires ayant besoin d’avoir des travaux pratiques à l’extérieur (lycées agricoles de Courcelles-Chaussy et Château-Salins.

Notre projet consiste à tout mettre en œuvre pour accompagner les projets de plantations jusqu’à leur terme : nous analysons les terrains, montons les dossiers de demande de subventions, commandons les plants et protections, mettons en place le chantier participatif avec les citoyens ou les scolaires, assurons l’entretien et le suivi de la haie.

Les objectifs sont multiples :

Améliorer la trame verte à l’échelle de la Moselle-Est,

Améliorer la biodiversité locale,

Sensibiliser les habitants aux enjeux de la biodiversité et du réchauffement climatique,

Sensibiliser le monde agricole à l’utilité des haies.

Association HAIES - Lostroff - Association Haies

Comité Agricole du Pays Toulois – 54200 Villey-Saint-Etienne

Depuis 2019, durant l’été, une soixantaine d’agriculteurs du Comité Agricole du Pays Toulois , en pays Terres de Lorraine, ont semé des cultures mellifères, après moisson. Ces cultures sont bénéfiques pour la faune et la flore locale ainsi que pour les habitants. La pérennisation de l’action, reconnue par tous est vivement souhaitée.

Alors que nous sommes un grand pays agricole, nous importons 60% du miel consommé en France.

Grâce aux 15 balances connectées et en lien avec le syndicat Apicole Api Est, nous avons pu confirmer que les abeilles meurent de faim et de manque de biodiversité à certaines périodes de l’année.

C’est pourquoi le CAPT a imaginé et lancé le projet «cultivons Mellifère», qui vise à sensibiliser et à former les agriculteurs à la problématique de l’apiculture. Ceux-ci sont inviter à semer des couverts d’interculture qui soit mellifère et, à ce titre, nous répondons à la demande sociétale de :

Nourrir les abeilles,

Protéger la fuite des nitrates dans l’eau,

Stocker du carbone,

Favoriser la biodiversité dans et sur le sol,

Stocker de l’azote atmosphérique grâce aux légumineuses (économie pour les agriculteurs),

Embellir nos paysages de campagne,

Augmenter la fertilité des sols pour les générations futures.

Des analyses de recherche de pesticides ont été effectuées sur les pollens collectés à l’entrée des ruches et se poursuivront en 2023. Notre projet porte ses fruits et notre objectif est maintenant de pérenniser nos actions pour rayonner à l’échelle Grand Est et ainsi démocratiser notre modèle.

Comité Agricole du Pays Toulois - Comité Agricole du Pays Toulois

Association Kinodoka Projet Bioskop – 67000 Strasbourg

Le projet de l'association Kinodoka a pour objectif de développer et d'adapter le concept de "bio-alphabétisation" au niveau local en apprenant aux élèves à "lire la nature" directement sur le terrain. Le groupe cible est constitué d'environ 11 élèves issus du quartier d'Hautepierre accompagnés durant trois ans, de la 5e à la 3e.

Depuis bientôt 3 ans, nous accompagnons un groupe d'élèves du collège Erasme, dans le quartier strasbourgeois d'Hautepierre. De la cinquième à la troisième, ces enfants, dont la plupart n'avaient jamais mis les pieds dans une forêt, visitent plusieurs fois par an les forêts alluviales rhénanes de l'Eurométropole.

Chaque visite est pour eux l'occasion de découvrir un aspect différent de ces écosystèmes. Ils apprennent à « lire la nature » grâce à l'encadrement d’animateurs spécialisés, de biologistes et de professionnels de l’audiovisuel. Car une des particularités de Bioskop, comme son nom l'indique, est d'associer une initiation à l'image et au son à cette expérience de conservation.

Cette première expérience nous a permis d'élaborer une méthodologie destinée à perpétuer cette expérience de bio-alphabétisation auprès d'autres établissements. Nous avons documenté tout au long de ces quatre années chaque sortie, chaque thématique abordée ainsi que chaque image produite. Cette matière sera le fondement d'un mode d'emploi destiné à être reproduit par d'autres établissements. Impacts auprès des jeunes :

Encourager l'engagement citoyen en faveur de la préservation de la biodiversité,

Favoriser la découverte et l'appropriation des espaces naturels à proximité du lieu de vie des élèves,

Développer l'engagement dans un projet collectif à long terme,

Sensibiliser les élèves aux métiers de l'audiovisuel,

Élargir les horizons des élèves grâce à des échanges avec des élèves et des enseignants du Costa Rica.

Association Kinodoka - Association Kinodoka

Ferme des 3 petits colibris - Julien Vautrin – 57260 Saint-Médard

Développer une harmonie entre activité agricole et la nature qui l'accueille, créer ainsi une ferme résiliente et durable face aux enjeux climatiques et économiques d'aujourd'hui et plus encore demain, et espérer inspirer le monde agricole du territoire.

La Ferme des 3 petits colibris met au cœur de son projet agricole (cochon plein air intégral, maraichage, arboriculture en agriculture biologique), depuis 8 ans, la préservation et le développement d'une biodiversité fonctionnelle. Parti d'une prairie de 8 ha au faible potentiel agronomique (côte séchante), plus de 200 arbres fruitiers, 700 m de haies, 2 mares, nichoirs et perchoirs ont déjà été installés, tout en développant les parcours pour les cochons et la production de légumes. La prochaine étape est de faire de cette parcelle une vraie oasis pour la biodiversité en renforçant la place de l'arbre pour un maillage optimal et en apportant de nouvelles espèces (vigne, arbres fruitiers) pour consolider le volet économique de la ferme et l'embauche d'un salarié.

Ferme des trois petits colibris - Ferme des 3 petits colibris

Le Collectif Préservons la Biodiversité – 67000 Strasbourg

La protection de l’environnement est essentielle au maintient d’une biodiversité riche et variée. Celle-ci passe par l’aménagement de territoires en faveur de la faune et de la flore locale, mais également par la sensibilisation de nos enfants à la beauté et l’utilité de la nature pour leurs bénéfices futurs.

Pour l'année scolaire 2023-2024, le Collectif a prévu un nouveau projet pédagogique sur la Commune de Mittersheim à destination des enfants de l'école primaire et de l'IMPRO d'Albestroff. Ce projet comporte différents objectifs sociaux-éducatifs et environnementaux :

Favoriser l'inclusion des enfants en situation de handicap,

Permettre une mixité sur un projet commun,

Donner le droit à la différence,

Vivre une expérience positive,

Créer un refuge pour la biodiversité.

Trois projets d’aménagements sont prévus sur un terrain de 15.950 m² à Mittersheim pour lequel un bail rural à clauses environnementales a été signé avec un agriculteur local.

Créer et étoffer un verger traditionnel haute-tige,

Plantation d’un linéaire de haie,

Création d’une mare.

La création d'une mare est une action importante en faveur de la protection de l'environnement. Elle offre à la faune et à la flore un refuge et un lieu de reproduction privilégié. Cette mare pédagogique permettra d'observer les animaux et plantes aquatiques et un panneau pédagogique sera réalisé avec les élèves pour sensibiliser les promeneurs.

Collectif Préservons la Biodiversité - Collectif préservons la biodiversité

