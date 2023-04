Envie de tester l'art et la sculpture ? L'Atelier Rodin vous ouvre ses portes

L’an dernier, l’Atelier Rodin a reçu 30.355 amateurs en 68 jours, soit une moyenne de 446 personnes par jour. Face à ce succès, le musée à décider de renouveler l’expérience du 15 avril au 27 août

Après ou avant la contemplation, place à l’action !

Pour sa seconde édition, l’atelier Rodin, accessible gratuitement avec un billet d’entrée au Musée, s’est enrichit de nouveautés pour vous permettre de découvrir et apprendre en vous amusant.

L’Atelier Rodin invite les familles à explorer l’art de Rodin par la mobilisation de tous les sens. Divisé en 4 espaces, le parcours permet l'exploration intuitive et en toute autonomie.

Des ateliers pensés pour les enfants - © agence photographique du musée Rodin

S’essayer au modelage et se confronter à la troisième dimension, prendre la pose d’une sculpture et s’immortaliser en se photographiant, manipuler les matériaux du sculpteur et ses outils, dessiner librement les souvenirs de sa visite au musée, découvrir les joies de l’assemblage tel que l’artiste l’utilisait dans ses créations, ou tout simplement, se reposer en écoutant des podcasts ou en lisant... Voici ce que vous propose l’atelier Rodin pour vivre une expérience complète et s’amuser au musée.

Que faîtes-vous le 24 avril ?

France Bleu Paris a privatisé le lieu le 24 avril prochain pour vous permettre de vous prêter au jeu de l'Atelier Rodin. Au programme, participation aux différentes activités et visite du jardin de sculptures. De quoi occuper vos enfants pour cette première journée de vacances scolaires.

Le jardin des sculptures - © agence photographique du musée Rodin

Pour tenter de gagner votre Pass famille valable pour 4 personnes, rien de plus simple. Ecoutez France Bleu Paris du 15 au 20 avril et participez aux différents jeux qui auront lieu à l'antenne. Alors soyez attentif et dès qu’un animateur vous invite à jouer, appelez le 01.42.30.10.10.

Vous pouvez également tenter votre chance en complétant le formulaire ci-dessous.

Attention, l’atelier Rodin étant privatisé pour vous uniquement le 24 avril, les places ne seront ni remboursables, ni échangeables.

Bonne chance à tous !