Envie de voir la mer ? Gagnez un séjour dans le Finistère et profitez des conseils du Guide du Routard

Vous séjournerez pendant 2 nuits à l’hôtel Sainte Barbe. Les petits déjeuners sont inclus.

L’hôtel Sainte-Barbe est un lieu mythique du Conquet. A proximité de Brest en Bretagne, ce joyau longtemps abandonné a été entièrement rénové pour vous faire vivre une expérience unique.

Érigé à flan de rocher, sur une presqu’île, dernier bout de terre avant l’Amérique, il offre une vue à couper le souffle sur la mer et l’horizon. Son emplacement incroyable et la majesté de son bâtiment procurent une sensation d’évasion et de liberté.

Grâce à leurs immenses baies vitrées, les 34 chambres et suites apparaissent comme suspendues au-dessus de la mer… Par temps calme ou agité, vous serez subjugué par le spectacle de cet environnement rare.

Le séjour comprend également un accès au spa et un repas au restaurant de l’hôtel, La Corniche.

Grâce à sa situation privilégiée à deux pas du port, les plus beaux produits de la pêche se retrouvent directement à la carte du restaurant, pour une expérience culinaire authentique.

La salle du restaurant La Corniche -

Le chef Philippe David, passé par la Maison Pic à Valence, a tissé des liens étroits avec les pêcheurs, les producteurs et les artisans de la région. Plateaux de fruits de mer, homards, poissons nobles .... Partez à la découverte d’un répertoire de saveurs qui vous révèlera le meilleur de la Bretagne.

A noter, le trajet Aller-Retour en train et le transfert jusqu’à l’hôtel est également compris dans le séjour.

Et profitez toute cette semaine des conseils du Guide du Routard pour bien voyager, même pendant une crise sanitaire…