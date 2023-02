Et le grand gagnant du bain bouillonnant pour la Saint-Valentin est...

loading

Pour la Saint-Valentin, Côté Jeux offrait la possibilité de remporter une prestation unique d'"Elodie Jacuzzi" : L'installation à domicile d'un spa, boissons, repas, ainsi qu'une décoration adaptée au domicile du / de la gagnant.e. Et c'est Bryan qui a eu a chance de remporter cette superbe récompense ! Il ne cache d'ailleurs pas sa joie, et le reste de la famille non plus !

Retrouvez toutes les prestations d'"Elodie Jacuzzi" sur son compte Facebook .

Elodie Jacuzzi se déplace chez vous et s'adapte à vos logements ! © Radio France

Un exemple de prestation d'Elodie Jacuzzi © Radio France

