Jouez au jeu du Chapin de Noël : et si cette année nous mettions de l’Alsacien sous votre sapin ?

La liste de vos cadeaux Made in Alsace

Un aperçu des cadeaux de notre grand jeu le Chapin de Noël sur France Bleu Alsace

Vitrines de Mulhouse : Chèque cadeau d’une valeur de 250 €

La démarche des Vitrines de Mulhouse consiste à conseiller, accompagner et fédérer les commerçants mulhousiens. Les Vitrines de Mulhouse œuvrent pour une ville dynamique dotée de commerces divers et variés dans un environnement de convivialité.

Labonal : 10 paires de chaussettes d’une valeur de 130 € (auxquelles nous ajoutons un jean Sobo Concept)

Labonal, chaussette made in Alsace et de qualité depuis 1924 ! Trouver chaussette à son pied sera possible chez Labonal. Découvrez les chaussettes Made in Alsace personnalisées et les idées cadeaux proposées par Labonal, qui feront certainement plaisir à vos proches. Labonal propose toujours des idées cadeaux pratiques et tendances, alliant originalité et confort, pour toute la famille.

Chefs d’Alsace : Un chèque cadeau d’une valeur de 250 €

Un cadeau local et savoureux qui émoustille les papilles ! Cuisinez c’est un métier ! Rassembler sous un même label, Chefs d'Alsace, les cuisiniers de métier, justifiant d’une excellente expérience professionnelle, achetant et transformant des produits frais de qualité et travaillant quotidiennement aux fourneaux !

Phytodia : Lot d’une valeur de 309,30 € composé d’un coffret anti-froid d’une valeur de 85 €, plus l’ensemble des produits de la gamme «Nature is Future» d’une valeur de 224,30 €

Experts français de la cosmétique bio, les Laboratoires Phytodia mettent au service de votre corps des produits techniques et agréables permettant de bénéficier des bienfaits naturels des plantes locales pour contrer les agressions extérieures et vivifier votre peau. Le laboratoire c’est la nature. Les Laboratoires Phytodia, c’est un laboratoire scientifique alsacien alliant haute naturalité biologique et R&D la plus pointue.

Fun’Ethic : Un lot d’une valeur totale de 250 € composé de 10 coffrets de Noël Bio Fun'Ethic - 100% Alsace, certifié Cosmebio, 100% naturel, cruelty free et vegan

Lancée en 2012, Fun’Ethic est une marque de cosmétique Bio responsable qui propose des soins naturels et biologiques accessibles à tous les budgets. À l’origine, Olaf & Martine sont deux professionnels en rupture avec le modèle actuel de l’entreprise et ses impacts sur la société, l’environnement et l’économie. Ils désirent un monde meilleur pour leurs enfants.

Etoiles d’Alsace : Chèque cadeau d’une valeur de 250 €

Les Etoiles d’Alsace se sont 39 entreprises : 30 restaurateurs et 9 maîtres artisans. Une entité originale qui fédère depuis 1983 le fleuron de la gastronomie alsacienne. Une collaboration entre les meilleurs restaurants gastronomiques d’Alsace, des winstubs de renom et des maîtres artisans d’exception (boulangers & pâtissiers –fromagers –bouchers-charcutiers-traiteurs) dont certains sont distingués du titre de Meilleur Ouvrier de France. La raison d’être des Etoiles d’Alsace, c’est de rassembler les plus grands acteurs de la gastronomie alsacienne et de leur offrir une opportunité inédite d’échanges et de partages autour de cette passion commune.

Les Étoiles d’Alsace vous proposent cinq formules avantageuses disponibles uniquement dans leurs établissements membres pour découvrir les grandes tables régionales. Des repas festifs à prix attractifs (de 3 à 5 plats, boissons incluses) disponibles en bons cadeaux personnalisés en boutique et sur notre boutique en ligne.

SYNVIRA : 9 bouteilles de vin de terroirs uniques (vins de lieux -dits et grands crus) et 6 bouteilles prestige (Vendanges Tardives et Sélection de Grains Nobles) provenant du Syndicat des Vignerons Indépendants d’Alsace d’une valeur de 250 €

Association d’accompagnement de 450 vignerons indépendants alsaciens qui vendent le vin de leur propre production. Rencontrez les vignerons indépendants à l’occasion de nos événements annuels tels que le Pique-nique, les Apéros Gourmand, et les salons des vignerons. Une occasion unique d’inviter sa famille, ses amis, amateurs de vins ou novices à pousser la porte d’un vigneron indépendant, à découvrir des vins de terroirs exceptionnels et partager un moment privilégié avec le vigneron.

Sobo Concept : Le X789, un Jeans intemporel 80 % alsacien, 100 % français ! (auquel nous ajoutons 10 paires de chaussettes Labonal)

Marque française responsable. SOBO CONCEPT a à cœur d’allier l’élégance et le savoir-faire français à l’éthique et aux valeurs de la protection environnementale. Cette société souhaite adopter un comportement différent de consommer la mode en privilégiant la qualité à la quantité. Elle propose des modèles de style intemporel, des produits durables par leur qualité et par leur style. “Embellir de sens et de valeurs nos vêtements pour embellir celles et ceux qui les portent“.

Pass’Alsace : Un lot d’une valeur de 114 € comprenant 1 Pass’alsace « famille » avec 2 minipass 48h et 2 minipass 48h enfants

Visitez l’Alsace passionnément ! Le meilleur de l’Alsace dans votre poche avec le Pass'Alsace qui vous permet un accès libre à plus de 50 sites : parcs animaliers, châteaux forts, musées, activités ludiques… Composez librement votre programme !

Activaterre : Un lot composé d’un lombricomposteur d’une valeur de 350 €

Le lombricomposteur d’intérieur sans odeur, sans plastique et qui embellit votre intérieur par Activaterre. Sa fabrication a lieu localement : le potier est basé à Soufflenheim, la capitale alsacienne de la poterie culinaire. Notre menuisier est situé à quelques kilomètres au sud de notre potier, toujours en Alsace. Notre fabricant d’emballage se trouve lui aussi à quelques kilomètres de notre potier, en Alsace.

Zénith de Strasbourg : Un lot d’une valeur totale de 291€ composé de :

3 places pour le concert de Dadju d’une valeur de 40 € l’unité

3 places pour le spectacle de HansZimmer d’une valeur de 57 € l’unité

Les plus grands spectacles et concerts passent par la scène du Zénith de Strasbourg Europe ! Chaînon manquant dans la large gamme de salles de spectacles existant déjà dans l'agglomération strasbourgeoise, le "Zénith Strasbourg Europe" est devenu une halte incontournable pour les grands spectacles musicaux et pour les artistes internationaux.