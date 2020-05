Pia Clemens a été confinée avec ses deux filles de 5 et 3 ans, Clémence et Adèle. Cette semaine, Adèle est retournée à la crèche mais Clémence est toujours à la maison. Comment se passe ce déconfinement ?

Et si on... jouait au Morpion ?

Comme des milliers de parents, j'ai juste l'impression de ne pas être déconfinée en fait. Voilà. Je continue mon activité de garde d'enfant, et franchement, j'en ai vraiment, mais vraiment marre d'être obligée d'avoir de supers idées d'activités trop cool tous les jours ! Alors du coup cette semaine je me suis demandé quels jeux on faisait quand on était enfants et qu'on s'ennuyait à mourir. Et ben les amis, on jouait au pendu et au... morpion !

Clémence et Pia jouent au morpion Copier

Alors avec Clémence, qui a donc 5 ans, on s'est lancé dans un morpion, version un peu pimpée. Mais avant de commencer, évidemment j'allais pas me priver de ce plaisir, j'ai posé LA question à 1000 francs à Clémence : Dis-moi ma chérie, c'est quoi un morpion à ton avis ?

Après cette petite minute animalière, je suis allée chercher une boîte carrée, des billes et neuf petits verres à shot. Ceux-là-mêmes dans lesquels vous buvez vos petits rhums le soir quand les enfants sont couchés. je les ai disposés en carré tous les neufs dans ma boîte, et puis on a choisi chacune 5 billes de la même couleur. Clem, tu peux nous rappeler les règles de ce jeu passionnant stp ?

J'exagère un peu évidemment, on peut pas dire que le morpion ce soit un jeu particulièrement épique. Mais, à ma grande surprise, Clémence a adoré. Elle a perdu les 43 premières parties. Et puis....

Wouhou ! Trop bien ! Bravo ma chérie ! Bon voilà on a quand même passé une bonne demi-heure à jouer toutes les deux avec nos billes et nos verres à shot, dans mon for intérieur j'avais l'impression de faire un jeu d'alcoolique avec mes copains. Mais non, ça, c'était dans le monde d'avant. Avant le coronavirus ?

Nooon, avant les enfants ! Bref, pour terminer, comme Clem adore inventer des chansons, je lui ai demandé une chanson sur le morpion. Mais moi, je pensais au jeu bien sûr...