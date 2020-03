Quand il s’agit de s’amuser, Quentin Lhuissier a plus d’un tour dans son sac... et plus d’un mot dans son saladier.

Et si on jouait... au saladier de mots ?

Quentin Lhuissier a un aveu à vous faire : il adore jouer au Time’s Up. Vous savez, ce jeu convivial où l’on doit faire deviner des mots, à d’autres joueurs. Mais notre Quentin se heurte à un problème : il est, comme nous tous, confiné chez lui. Sans Time’s Up, et avec personne avec qui y jouer.

Quentin Lhuissier présente : le saladier de mots Copier

Qu’à cela ne tienne, notre petit Mac Gyver de la ludothèque a trouvé un moyen d’enjamber les difficultés qui entravent sa route vers l’amusement et vous présente sa version du jeu. On la nommera sobrement : le saladier de mots. Pour le réaliser : un saladier, et des mots écrits sur des bouts de papier. Et avec qui on y joue ? Pourquoi pas avec ses amis en passant par un outil de visioconférence ?