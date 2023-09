Et si vous participiez à la 4e édition du " Fascinant week-end en Alsace " ?

Les mots d'ordre pour ce beau week-end seront : Savourer, profiter, découvrir...

Vous n'avez rien de prévu le vendredi 20 octobre ? Alors c'est le moment de jouer avec votre radio préférée pour tenter de remporter un week-end inoubliable.

ⓘ Publicité

L'hôtel Klé , situé au cœur de la Vallée de Kaysersberg, saura vous envelopper de son atmosphère douce et chaleureuse pour que vous passiez une nuit des plus agréable. Les chambres, inspirées des fameux vignobles de la Vallée, vous accueilleront dans une ambiance apaisante et élégante.

Hôtel Klé - Hôtel Klé

Vous pourrez ensuite opter pour 2 parenthèses vigneronnes à choisir sur le site : https://www.parenthese-vigneronne.com/

Tentez l'expérience des Grands Crus avec la Parenthèse Vigneronne

Votre "fascinant week-end en Alsace" s'achèvera avec une touche gastronomique baignée dans une ambiance typique Alsacienne avec un repas pour 2, accord mets et vin à la Winstbub du Chambard .

La Winstub du Chambard - La Winstub du Chambard

Vous l'aurez compris, Pendant ce beau week-end, vous plongerez au cœur de l'Alsace, de ses belles vignes, ses beaux établissements typiques, sa gastronomie et ses bons vins. N'oubliez cependant pas que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, et comme dirait notre diététicienne, Stéphanie Drieu : le mieux est de savourer en quantité raisonnable.

Vous avez envie de tenter votre chance, mais vous ne savez pas comment faire... No problemo, voici la marche à suivre :

Tous les jours entre 11 h et midi composez le 03 84 22 82 82 pour vous inscrire et participer au jeu "Comtois rends toi". Une fois votre inscription faite, restez bien près du téléphone, il se pourrait qu'il sonne ! Répondez à un maximum de questions en 1 minute et tentez, ou pas, la question " Nenni ma foi " qui vous permettra de doubler vos points si votre réponse est juste, ou de les diviser par 2 si elle est fausse.

Chaque jour, la personne qui aura marqué le plus de points remportera la belle et pratique bouteille en verre France Bleu Belfort Montbéliard et sa chance d'être tirée au sort vendredi, pour le "fascinant week-end en Alsace" .

Restez bien à l'écoute, il se pourrait que ce soit votre téléphone qui sonne vendredi avant midi ...