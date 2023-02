Et si vous poussiez les portes du Paradis Des Sources...

De merveilleux moments de féerie à partager, le temps d'une soirée

Le Music-Hall Le Paradis Des Sources vous accueille dans son écrin de velours situé au sein de la Vallée Noble en plein cœur de l'Alsace.

Vos papilles apprécieront la qualité et la créativité du menu Glamour, soigneusement concocté par le chef et sa brigade.

Menu Glamour - Le Paradis Des Sources

Vos pupilles ne seront pas en reste grâce à un show complet mêlant chanteurs, danseurs, illusionnistes...nombre d'artistes aussi talentueux les uns que les autres. Les costumes ornés de strass et paillettes et les somptueux décors vous laisseront un souvenir inoubliable.

Vous avez envie d'avoir des paillettes dans votre vie ? Rendez vous dès le 6 février

Tous les jours entre 11h et midi composez le 03 84 22 82 82 pour vous inscrire et participer au jeu "Comtois rends toi". Une fois votre inscription faite, restez bien près du téléphone, il se pourrait qu'il sonne ! Répondez à un maximum de questions en 1 minute et tentez, ou pas, la question " Neni ma foi " qui vous permettra de doubler vos points si votre réponse est juste, ou de les diviser par 2 si elle est fausse.

Chaque jour, la personne qui aura marqué le plus de points remportera une soirée inoubliable pour deux au Paradis Des Sources.