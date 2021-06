Euro 2020 : gagnez le maillot officiel de l'équipe de France avec France Bleu Lorraine

Reporté d'un an en raison de la crise sanitaire, l'Euro 2020 se déroule du 11 juin au 11 Juillet 2021 : début des festivités le 11 Juin à Rome avec Turquie - Italie.

Pour la France, rendez-vous pour le match choc, France - Allemagne qui marquera le début de la compétition pour les joueurs de Didier Deschamps.

Gagnez votre maillot officiel

Maillot Euro 2020

Pour l'occasion, France Bleu Lorraine vous offre le maillot officiel de l'équipe de France de Football, tant qu'elle sera dans la compétition : à savoir 5 maillots (au maximum).

Inscrivez-vous dans le module de jeu ci-dessous avant le mercredi 23 juin 23h59.

D'autres maillots seront mis en jeu si l'équipe de France (et on l'espère !) se qualifie pour les huitièmes, les quarts, les demi-finales et, enfin, la grande finale de l'Euro 2020.