EXCLU - Carla Bruni vous offre votre séjour VIP à Paris

Carla Bruni est une amoureuse des mots et de la mélodie. Ses chansons telles que Quelqu'un m'a dit, Raphaël, Mon Raymond ou encore Un grand amour, traitent souvent de ce sentiment universel qu'est l'amour. Quoi de plus naturel alors pour France Bleu d'avoir choisi Carla Bruni comme ambassadrice de la Saint-Valentin ! Et attention, car elle va vous chouchouter : concert à l'Olympia, rencontre dans sa loge, nuit dans un palace parisien... Tout pour passer un séjour romantique et mémorable en couple, dans la capitale de l'amour.

Un grand amour

L'ex-mannequin, aujourd'hui chanteuse à succès, revient avec un nouvel album sobrement intitulé Carla Bruni. De nouvelles compositions de son cru dont le premier extrait que vous avez découvert dans la Playlist de France Bleu, Quelque chose, est un morceau plutôt frais, léger et à la mélodie entêtante. Puis a suivi Un Grand Amour, une ballade sur cette passion soudaine et obsédante qu'est l'amour. Et cela tombe bien, puisque l'amour se fête le 14 février prochain. L'occasion pour Carla Bruni de récompenser les amoureux avec un cadeau exceptionnel : un séjour VIP à Paris pour la rencontrer !*

Au programme : partez en train à Paris, avec l'élu(e) de votre cœur, le 7 juillet 2021. Après avoir assisté aux répétitions de son concert à l'Olympia dans l'après-midi, vous pourrez rencontrer l'artiste dans sa loge. L'occasion pour vous de partager un moment privilégié et lui poser LA question que vous vous posez depuis tant d'années.

Pour vous remettre de vos émotions, vous pourrez vous détendre dans votre chambre d'un grand palace parisien (cinq étoiles) et enfin retourner à l'Olympia pour assister au concert de Carla Bruni.

Un séjour VIP qui deviendra inoubliable !

Bonjour, c’est Carla Bruni, à l’occasion de la St-Valentin, je vous invite à venir me rejoindre à Paris pour mon concert à l’Olympia le 7 juillet prochain, prendre le temps de se rencontrer en loge, échanger sur ce grand amour et dormir dans un grand palace parisien. Rendez-vous dès à présent sur francebleu.fr. À très vite et bonne Saint-Valentin !

Remplissez le formulaire ci-dessous pour participer au tirage au sort. Le gagnant sera appelé en direct le lundi 15 février par Willy Rovelli dans "On n’est pas à l’abri de faire une bonne émission" dès 12h.

* Le gain de ce jeu pourra éventuellement être reporté ou annulé si l'évolution de la crise sanitaire l'exige.