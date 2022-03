Faites vivre votre jardin grâce aux 100 euros à gagner dans "Ca colle aux basques" !

Cette semaine dans "Ca colle aux basques", on vous offre chaque jour 100 euros de bons d'achat à utiliser à la Jardinerie Lafitte à Bayonne. Et comme la période est difficile, on vous offre aussi 50 euros pour soulager votre compte en banque. Jouez au 05 59 59 17 17 !

Le printemps et les beaux jours arrivent au Pays Basque. Vous allez donc passer plus de temps au jardin, sur la terrasse, le balcon, dans la véranda pour jardiner ou profiter du soleil. Pour l'occasion, France Bleu Pays Basque vous offre 100 euros de bons d'achat à la jardinerie Lafitte. Vous allez pouvoir planter des fleurs, des arbres fruitiers, agrémenter le potager de fruits et légumes de saison.

Avec vos 100 euros, vous pourrez aussi préparer les soirées d'été en achetant un salon de jardin, un barbecue, etc...

La saison des barbecues approche © Getty - Hinterhaus Productions

Jouez du lundi au vendredi entre 11 heures et midi

En plus du bon d'achat de 100 euros à la Jardinerie Lafitte à Bayonne, France Bleu Pays Basque continue de vous aider dans cette période difficile économiquement en ajoutant 50 euros supplémentaires pour vos dépenses du quotidien.

Jouez avec nous tous les jours entre 11 heures et midi sur France Bleu Pays Basque en vous inscrivant au 05 59 59 17 17.