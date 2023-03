Fan du Racing Club de Strasbourg, gagnez votre rencontre avec Gilbert Gress

Vous êtes supporter du Racing depuis toujours et avez connu l'époque où Gilbert Gress était l'entraineur du club ? Et si on vous donnait l'occasion de le rencontrer ?

Gilbert Gress au stade de la Meinau © Maxppp - Jean Marc Loos Vous êtes supporter du Racing depuis toujours et avez connu l'époque où Gilbert Gress était l'entraineur du club ? Et si on vous donnait l'occasion de rencontrer celui qui a fait vibrer le coeur des inconditionnels du Racing Club de Strasbourg. France Bleu Alsace vous offre une rencontre privilégiée avec Gilbert Gress, entraineur emblématique du Racing. Et il y aura une surprise en bonus pour les gagnants. Assurez-vous d'être disponible mardi 4 avril à 15h et de pouvoir rejoindre nos studios à Strasbourg. (cette rencontre sera enregistrée et diffusée dans l'émission 100% racing du mercredi 5 avril à 18h). Tentez votre chance en répondant à la question et en vous inscrivant dans le module de jeu ci-dessous avant lundi 3 avril à midi. À réécouter Gilbert Gress, nous raconte ses plus beaux souvenirs