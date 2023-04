Festival de l’oiseau et de la nature : gagnez un week-end en Picardie maritime

Du 22 au 30 avril, c'est la 32e édition du Festival de l'oiseau et de la nature. C'est l'occasion de découvrir la richesse et la beauté de la Baie de Somme.

Durant neuf jours, sur plus de de 60 communes, un programme varié est proposé : sorties nature, expositions et stages photo et d’art animalier, animations pour les enfants, documentaires animaliers.

➤ Consultez le programme du Festival de l'oiseau et de la nature

Gagnez votre week-end en Picardie maritime

A l’occasion du Festival de l’oiseau et de la nature à Abbeville et en baie de Somme, France Bleu Picardie vous offre un week-end en Picardie maritime.

Le séjour comprend deux nuits avec petits-déjeuners au Mercure Hôtel de France d’Abbeville , deux entrées pour le parc ornithologique du Marquenterre et deux billets pour le Petit train de la Baie de Somme.

Inscrivez-vous au tirage au sort sur le formulaire ci-dessous avant le 16 avril minuit. Le tirage aura lieu le lundi 17 avril et le gagnant sera appelé en direct dans le 6/9 de France Bleu Picardie à 8h40.

Bonne chance !

