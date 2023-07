Festival Interceltique de Lorient du 4 au 13 août 2023 : 4 séjours pour deux personnes à gagner !

France Bleu Breizh Izel partenaire radio officielle du Festival Interceltique de Lorient 2023

La prochaine édition du Festival, programmée du 4 au 13 août et mettant à l'honneur l'Irlande accueillera artistes, festivaliers et festivalières pour 10 jours et 10 nuits au cœur de la ville de Lorient, capitale mondiale de l'Interceltisme. L'interceltisme, c’est la rencontre, l’échange et le partage entre les pays celtes, la communion entre nos cultures traditionnelles et actuelles, la convivialité, ses danses collectives, ses gastronomies généreuses, ses langues musicales, ses sports, ses us et coutumes qui nous rassemblent. Une occasion unique de découvrir les nouvelles propositions artistiques, traditionnelles et contemporaines pour toutes les générations mais aussi de retrouver les grands rendez-vous habituels du FIL, repères essentiels des festivalier·ère·s. Cette édition sera également l'année de la célébration d’anniversaires : les 100 ans du Gwenn-ha-du, les 80 ans de Sonerion…

Teaser 2023 - Festival Interceltique de Lorient 2023

A gagner : 4 séjours pour deux personnes avec nuitée et spectacles Festival Interceltique de Lorient 2023 !

Le séjour pour deux personnes comprend :

- la nuit du 09 au 10/08/23 à l'Hôtel Moka à Lorient

- 2 invitations Horizons Celtiques 4 | Stade du Moustoir à Lorient le 09/08/23 à 21h30

- 2 invitations Musiques et Danses des Pays Celtes | Espace Jean-Pierre Pichard à Lorient le 10/08/23 à 14h30

Hôtel Moka

Situé en centre-ville à 5 minutes de la gare à pied, l’Hôtel a été rénové avec soin dans le respect de la planète. Avec cette enseigne, comment ne pas vous proposer un café d’exception ? Pour les amateurs de café, vous pourrez découvrir notre Carte des Cafés et choisir parmi notre sélection Premium.

Horizons Celtiques 4 le 9 août à 21h30

Venez découvrir « Horizons Celtiques », le grand spectacle nocturne du Festival au Stade du Moustoir.

Ce show exceptionnel pour toute la famille associe musiques, danses et chants avec plus de 500 artistes des 8 nations celtes, qui vous feront vibrer au son des cornemuses, percussions et autres instruments traditionnels. Des jeux de lumières époustouflants et des projections sur écrans géants, mêlés à des séquences numériques, vous embarqueront au cœur de la magie du monde celte ! Nouveauté cette année : 2 personnages géants et lumineux de 9 mètres seront le fil conducteur de ce voyage à travers les nations celtes. Un spectacle incontournable !

Durée : 2h30 sans entracte.

Musiques et Danses des Pays Celtes le 10 août à 14h30

En après-midi, l'Espace Jean-Pierre Pichard s’anime au rythme des danses des différentes nations celtes. Musiciens et danseurs se suivent… mais ne se ressemblent pas ! Venez découvrir des groupes de différentes nations présentes à Lorient cette année : bandas de gaitas des Asturies et de Galice, pipe-bands d'Ecosse et d'Irlande, danseurs et danseuses de ces nations et de l'Ile de Man ou bien encore des bagadoù (Bretagne) et du chant choral du Pays de Galles, tous s’enchaînent sur la scène, infatigables et avec le sourire !

PROGRAMME

Jeudi 10, 14h30 : Banda de Gaites de Castrillón (Asturies) ; Keltika Highland Dance Team (Ecosse) ; Bagad de Lann-Bihoué (Bretagne)