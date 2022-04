Festival Les Petites Folies 2022 : tentez de gagner vos Pass sur France Bleu Breizh Izel

FESTIVAL DE MUSIQUE EN PAYS D'IROISE

Du 3 au 5 Juin 2022 à Lampaul-Plouarzel (29)

L’aventure des Petites Folies, c’est déjà 10 années à tirer le fil d’une aventure musicale unique en son genre dans un pays non moins exceptionnel : le Pays d’Iroise. De l’immense profondeur d’âme de ce pays d’un bout de la terre, nous en avons extrait l’essence même de la convivialité pour accueillir chaque année quelques dizaines de milliers de personnes chaque week-end de Pentecôte à Lampaul-Plouarzel.

Les Petites Folies en Pays d’Iroise se sont inscrites dans le paysage des événements culturels printaniers en Finistère. Au-delà d’un simple événement, il s’agit d’un festival à taille humaine, un moment de rencontre, d’échange et de partage entre les artistes, le public, les bénévoles et les différents partenaires présents, réunis autour de valeurs communes. Notre volonté est de participer à un projet collectif et souffler la promesse d’une vivacité créative et solidaire où la musique et la culture jouent leurs rôles de « liants » sociaux et intergénérationnels.

On vous donne rendez-vous les 3, 4 et 5 juin 2022 !

