Fête de la science en Hauts-de-France : jouez au quiz de France Bleu Picardie

Du 5 au 13 octobre, participez à la Fête de la science partout dans les Hauts-de-France.France Bleu Picardie vous propose un quiz pour gagner des entrées à PLUS, le Palais de l'univers et des sciences de Cappelle-la-Grande, à la Cité Nature d'Arras ou pour Nausicaá, à Boulogne-sur-mer.

Amiens, France

La Fête de la science, du 5 au 13 octobre, est l'occasion pour chacun de découvrir les sciences sous un jour nouveau. Organisée par le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, c'est la 28ème édition cette année. En Hauts-de-France, plus de 300 événements gratuits sont organisés dans plus de 40 communes dont 12 dans le Nord, 8 dans le Pas-de-Calais, 10 dans la Somme, 4 dans l’Aisne et 9 dans l’Oise.

Programme disponible sur le site fetedelascience.fr ou sur le site echosciences-hauts-de-france.fr ou ci-dessous.

Plusieurs scientifiques sont les « ambassadeurs » de la Fête de la science en Hauts-de-France : Séverine Casalis spécialisée dans l’étude des phénomènes d’apprentissage du langage et de la lecture, Arnaud Cuisset, docteur en physique, spécialité lumière-matière, Jonathan Lenoir docteur en sciences forestières spécialisé dans l’étude des réactions de la biodiversité face aux changements climatiques, Alicia Mayeuf-Louchart qui travaille sur le lien entre l’horloge biologique et son impact sur le métabolisme, Anne-Maïmiti Dulaurent enseignante-chercheure en agroécologie et écologie animale et Alejandro Franco qui mène des travaux de recherche sur la modélisation multi-échelles des dispositifs pour le stockage et la conversion de l’énergie.

Jouez et gagnez avec le quiz de la Fête de la science

France Bleu Picardie vous propose un quiz autour des sciences. Répondez aux questions, inscrivez vos coordonnées et vous pourrez gagner des entrées pour le PLUS, le Palais de l'univers et des sciences de Cappelle-la-Grande, des entrées pour la Cité Nature d'Arras ou encore des entrées pour Nausicaá, le centre national de la mer à Boulogne sur mer.

Jouez jusqu'au 13 octobre minuit. En cas d'ex-æquo, un tirage au sort aura lieu parmi les bonnes réponses. Astuce : n'hésitez pas à partager avec vos amis sur les réseaux sociaux pour multiplier vos chances de gagner .

Des ambassadeurs pour la Fête de la science

Le programme de la Fête de la science dans les Haut-de-France

Les rencontres et débats

Science et éthique, penser l’Humain . Conférence animée par Axel Kahn, généticien • Tout public • Le 7 octobre : 17h LILLIAD Learning center Innovation - Université de Lille - Cité scientifique Avenue Henri Poincaré 59650 Villeneuve d’Ascq - Gratuit mais inscription en ligne obligatoire : www.lilliad.univ-lille.fr/xperium

. Conférence animée par Axel Kahn, généticien • Tout public • Le 7 octobre : 17h LILLIAD Learning center Innovation - Université de Lille - Cité scientifique Avenue Henri Poincaré 59650 Villeneuve d’Ascq - Gratuit mais inscription en ligne obligatoire : www.lilliad.univ-lille.fr/xperium La place de l’histoire des sciences dans la recherche et l’enseignement actuel. Rencontre débat à Lille • Tout public et scolaires (11-25 ans) • Le 8 octobre : 18h-21h Par le Comité Laïque du Nord Auberge de Jeunesse - rue Paul Painlevé 59000 Lille (métro Porte de Valenciennes)

à Lille • Tout public et scolaires (11-25 ans) • Le 8 octobre : 18h-21h Par le Comité Laïque du Nord Auberge de Jeunesse - rue Paul Painlevé 59000 Lille (métro Porte de Valenciennes) Blue Society : l’open innovation pour une exploitation durable des océans et leurs ressources . Conférence du Blue Living Lab à Boulogne-sur-Mer Tout public et scolaires (15-25 ans) Le 8 octobre : 19h Nausicaa - boulevard Sainte-Beuve 62200 Boulogne-sur-Mer Sur inscription : via EventBrite

. du Blue Living Lab à Boulogne-sur-Mer Tout public et scolaires (15-25 ans) Le 8 octobre : 19h Nausicaa - boulevard Sainte-Beuve 62200 Boulogne-sur-Mer Sur inscription : via EventBrite Le FabLab, science ou bidouille ? Débat animé par La Machinerie à Amiens • Tout public et scolaires • Le 11 octobre : 18h-19h30 La Machinerie - 1 bis rue de la vallée 80000 Amiens - 09 66 85 18 51

Les inédits 2019

La planète Terre : histoires d’archéologues et d’astronomes, un programme en 3 temps à Breteuil • Tout public et scolaires (6-11 ans) • Du 5 au 11 octobre Salle Jules Verne de Breteuil - place du Jeu de Paume 60120 Breteuil

: histoires d’archéologues et d’astronomes, un programme en 3 temps à • Tout public et scolaires (6-11 ans) • Du 5 au 11 octobre Salle Jules Verne de Breteuil - place du Jeu de Paume 60120 Breteuil Du laboratoire au jardin : pratiques culturales et biocontrôle • Tout public et scolaires • Le 5 octobre : 13h30-17h30 Par Société d’Horticulture de Picardie - Espace Dewailly - 3 place Louis Dewailly 80000 Amiens

Les villages des sciences

Au collège de Coucy-le-Château , vivez les Sciences, un œil vers le passé, l’autre vers l’avenir ! • Les 7, 8 et 10 octobre • Tout public et scolaires (3-15 ans) Collège Léon Droussent - 5 chemin du Val Serain 02380 Coucy le Château

, vivez les Sciences, un œil vers le passé, l’autre vers l’avenir ! • Les 7, 8 et 10 octobre • Tout public et scolaires (3-15 ans) Collège Léon Droussent - 5 chemin du Val Serain 02380 Village des sciences du Campus technologique de Saint-Quentin • Grand public : le 12 octobre Campus technologique, 48 rue D’Ostende, 02100 Saint-Quentin

• Grand public : le 12 octobre Campus technologique, 48 rue D’Ostende, 02100 Le Village des sciences de la Communauté urbaine de Dunkerque, un chemin du présent vers l’avenir • Du 8 au 13 octobre • Tout public et scolaires Palais de l’Univers et des Sciences (PLUS) - rue du Planétarium 59180 Cappelle-la-Grande Sur inscription : reservation@le-plus.fr - 08 00 53 75 87

un chemin du présent vers l’avenir • Du 8 au 13 octobre • Tout public et scolaires Palais de l’Univers et des Sciences (PLUS) - rue du Planétarium 59180 Cappelle-la-Grande Sur inscription : reservation@le-plus.fr - 08 00 53 75 87 Le Village des sciences à Lille : Raconter la science, imaginer l’avenir • Tout public : les 12 et 13 octobre Gare Saint Sauveur - 17 boulevard Jean-Baptiste Lebas 59000 Lille

: Raconter la science, imaginer l’avenir • Tout public : les 12 et 13 octobre Gare Saint Sauveur - 17 boulevard Jean-Baptiste Lebas 59000 Lille Le Village des sciences du Forum départemental des Sciences : racontez la science, imaginez l’avenir • Du 12 au 13 octobre de 14h à 18h30 • Tout public 1 place de l’Hôtel de Ville 59650 Villeneuve d’Ascq

: racontez la science, imaginez l’avenir • Du 12 au 13 octobre de 14h à 18h30 • Tout public 1 place de l’Hôtel de Ville 59650 Village des sciences de l’UTC/ESCOM, la science écrit au présent le trait d’union entre le passé et l’avenir • Tout public les 12 et 13 octobre Université de technologie de Compiègne - Centres Pierre Guillaumat Rue du docteur Schweitzer - CS60319 60203 Compiègne

la science écrit au présent le trait d’union entre le passé et l’avenir • Tout public les 12 et 13 octobre Université de technologie de Compiègne - Centres Pierre Guillaumat Rue du docteur Schweitzer - CS60319 60203 Village des sciences UPJV Beauvais : la science de demain, pour notre santé et notre environnement • Le 12 octobre • Tout public Université de Picardie Jules Verne - Antenne Universitaire de Beauvais Boulevard Saint André 60000 Beauvais

: la science de demain, pour notre santé et notre environnement • Le 12 octobre • Tout public Université de Picardie Jules Verne - Antenne Universitaire de Beauvais Boulevard Saint André 60000 Beauvais Village des sciences de la Communauté d’agglomération de Lens-Liévin • Du 11 au 13 octobre • Tout public et scolaires (de primaires à étudiants) Chalet Brand - 11 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny 62800 Liévin

• Du 11 au 13 octobre • Tout public et scolaires (de primaires à étudiants) Chalet Brand - 11 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny 62800 Le Village des sciences de Cité Nature à Arras fête la science ! • Le 13 octobre • Tout public Cité Nature - 25 bd Schuman 62000 ARRAS

fête la science ! • Le 13 octobre • Tout public Cité Nature - 25 bd Schuman 62000 ARRAS Le Village des sciences de la Communauté d’Agglomération de Béthune-Bruay, Artois Lys Romane Tout public le 9 octobre (après-midi) IUT et FSA de Béthune - 1230 Rue de l’Université CS 20819 62408 Béthune • Les 12 au 13 octobre • Tout public CRITT M2A et CREPIM - Parc de la Porte Nord Rue Christophe Colomb 62700 Bruay-la-Buissière

Tout public le 9 octobre (après-midi) IUT et FSA de Béthune - 1230 Rue de l’Université CS 20819 62408 Béthune • Les 12 au 13 octobre • Tout public CRITT M2A et CREPIM - Parc de la Porte Nord Rue Christophe Colomb 62700 Bruay-la-Buissière Village des sciences UPJV/Amiens Métropole : Fête de la science au cœur de la ville • Tout public le 5 octobre • Bibliothèque Louis Aragon - 50 rue de la République 80000 Amiens

Les parcours scientifiques