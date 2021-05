Fête des mères, fête des pères ! Gagnez un voyage pour 2 à Tahiti !

Du 17 au 30 mai, France Bleu et Tahiti Box vous invitent à découvrir la culture, les parfums et saveurs de Tahiti, en vous offrant un séjour en Polynésie Française

France Bleu et Tahiti Box vous offre un séjour pour 2 en Polynésie Française ! Le voyage à bord d'Air Tahiti Nui, vous donnera un avant-goût des merveilles de Tahiti et ses îles. Mais ce n’est pas tout ! Des Tahiti Box seront également offertes tout au long de ces 15 jours exceptionnels.

Un séjour pour 2 en Polynésie Française

Grâce à Tahiti Islands Travel vous séjournerez dans des hôtels incroyables.

Les 2 billets d’avion (Charles de Gaulle - Papeete - Charles de Gaulle) en classe économique premium, d’une valeur de 7.200 euros sont offerts par Air Tahiti Nui. Les taxes aéroport (environ 100 € par billet) et les frais de service restent à la charge des gagnants. Validité au 31/05/22, sous réserve de disponibilité des sièges aux dates demandées. Périodes exclues : juillet, août et décembre.

Les transferts sur Tahiti sont offerts par Tahiti Islands Travel.

Le séjour comprend :

• 2 nuits à l'InterContinental Tahiti Resort & Spa en Bungalow sur Pilotis pour 2 adultes, petit déjeuner américain inclus et le Transfert sur Tahiti

• 2 nuits au Maitai Huahine, pour 2 adultes, Bungalow Jardin avec petit déjeuner inclus

Direction Huahine ! © Getty - Barry Winiker

• 2 nuits au Maitai Rangiroa, pour 2 adultes, Bungalow Jardin avec petit déjeuner inclus

• 2 billets d’avions Papeete - Huahine - Rangiroa - Papeete offerts par Air Tahiti

--> Prestations fournies par Tahiti Islands Travel : valeur 6.000 euros

ATTENTION

Ne sont pas inclus dans cette offre les transferts sur Huahine et Rangiroa, les taxes locales pour les hébergements et vols domestiques, les charges supplémentaires liées aux vols domestiques dans le cas où le programme aérien ne permet pas un vol direct entre Huahine et Rangiroa.

Validité : Pour le moment, les nuitées sont valables jusqu’au 30 Décembre 2021 et les billets inter-îles jusqu’au 1er Mai 2022.

- -

80 Tahiti Box

Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule... 80 Tahiti Box, 20 box par thématiques, d’une valeur de 100 euros chacune, seront à gagner du 17 au 30 mai

- -

• Thématique 1 : Bora Bora. Le lot comprend 1 mini coffret, 1 calendrier, 1 carte postale, 1 paire de boucles d’oreilles en nacre gravée, 1 coupelle en nacre gravée, 1 huile parfumée, 1 huile capillaire, 1 savon

• Thématique 2 : Rangiroa. Le lot comprend 1 mini coffret, 1 calendrier, 1 carte postale, 1 paréo, 1 sachet de 50gr de gousses de vanille, 1 monoï, 1 savon, 1 baume au monoï

• Thématique 3 : Tahiti. Le lot comprend 1 mini coffret, 1 calendrier, 1 carte postale, 1 bracelet cordon synthétique et perle de Tahiti, 1 paire de boutons de manchette en nacre, 1 savon pour la barbe, 1 déodorant, 1 monoï, 1 savon

• Thématique 4 : Raiatea. Le lot comprend 1 mini coffret, 1 calendrier, 1 carte postale, 1 paquet de bananes séchées et fumées, 1 savon, 1 sachet de 50 gr de gousses de vanille, 1 baume au tamanu, 1 monoï

- -

- -

La compagnie aérienne Air Tahiti Nui

Fondée en 1996, Air Tahiti Nui est la compagnie aérienne spécialiste de la Polynésie. Elle relie Tahiti au reste du monde depuis plus de 20 ans avec des vols réguliers au départ de Paris, Los Angeles, Tokyo et Auckland.

Configurés en tri-classe (Poerava Business, Moana Premium et Moana Economy) ces appareils dernières générations sont équipés des dernières évolutions de confort et de technologie pour une expérience de voyage renouvelée, toujours dans un esprit d’accueil polynésien.

Air Tahiti Nui, la compagnie aérienne spécialiste de la Polynésie - DR

Élue "Meilleure compagnie aérienne du Pacifique Sud" à l’occasion des "Global Traveler" en 2021 pour 4ème année consécutive, Air Tahiti Nui a aussi reçu en 2019 le titre de "Plus Belle Nouvelle Livrée” par le site spécialisé The Design Air. La compagnie a aussi été récompensée par le prix de "Five Star Major Airlines" par APEX official Airline Rating en 2021 à l’instar de 2020. En outre, Air Tahiti Nui a remporté le prix des passagers APEX 2020 Regional Passenger Choice Award pour la qualité de ses sièges.

Tahiti Box

Le concept “Tahiti Box" est né du souhait d’une jeune polynésienne-américaine de 12 ans, de rendre leurs lettres de noblesses à tous ces artisans, créateurs et producteurs polynésiens. Autant de personnes authentiques et passionnées qui valorisent chaque jour, les ressources de la Polynésie.

Alors pour faire rayonner sa culture dans le monde, elle imagina réunir ces ressources au sein d’une box… et c’est ainsi que « Tahiti Box » s’est matérialisé par la rencontre de son père avec deux polynésiens.

Trois personnes soucieuses de valoriser le savoir-faire local en créant un site internet proposant des coffrets cadeaux 100% polynésiens. Le credo de"Tahiti Box" est de contribuer au développement économique et artisanal du Pays, tout en faisant rayonner la culture polynésienne à l’international. Tous les produits sélectionnés sont confectionnés avec passion par des producteurs et productrices de Polynésie.

Tahiti Islands Travel

Tahiti Islands Travel est la première agence réceptive dédiée aux services et programmes haut de gamme dans "Les Îles de Tahiti".

Créée en 2015, l’agence offre des itinéraires, des expériences uniques et cousus main. L’équipe est composée de professionnels passionnés, expérimentés dans l’organisation d’expéditions et voyages sur mesure, et dont la mission est de faire de chaque visite un souvenir inoubliable.

Pour la réalisation de programmes sur mesure, Tahiti Islands Travel a composé sa propre collection de produits et services afin d’offrir le meilleur des îles.