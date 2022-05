Fête des Mères le 29/05/22 : du 23 au 27/05, des bijoux Arméria Collection Armor à gagner !

« Cap ou pas Cap ? » c'est de 11h00 à 11h45 du lundi au vendredi. Pour participer, c’est simple ! Il faut répondre à la question de sélection posée par l’animateur à 10h50 (quatre personnes sont sélectionnées pour participer au jeu). Pendant le jeu, ces candidats répondent aux questions des animateurs, celui ou celle qui marque le plus de points gagne le cadeau du jour : un bijou Arméria Collection Armor

Bijoux Arméria Collection Armor : boucles d'oreilles

Arméria c'est la marque bretonne de bijoux dorés. Les bijoux sont imaginés et dessinés sur la Presqu'ile de Crozon

Notre raison d'être : Sublimer toutes les femmes avec leurs meilleurs souvenirs bretons. Chez Arméria nous avons à cœur de vous transmettre la richesse de notre patrimoine breton à travers nos bijoux

Collection ARMOR Scintillante marinière

Armeria revisite et sublime l’iconique marinière. Collier, bracelet et boucles d’oreilles sont les versions glamour de la célèbre marinière.

"Nous avons sélectionné le quartz scintillant et le spinel bleu pour leurs propriétés exceptionnelles favorisant notre intuition naturelle."

Le spinel bleu condense l'énergie au niveau du 6e chakra (centre appelé 3e œil), favorisant intuition et prises de conscience. Le Quartz quant à lui est porteur d’une force énergétique inégalable.

Colliers, Bracelets et boucles d’oreille sont un véritable concentré de modernité miniature de la célèbre marinière. Ces pièces graphiques, légère et mobiles rappellent de façon délicate et originales les fameuses rayures blanches et bleues.

Façonnée en laiton doré à l’or fin 18 carats et sertie de quartz et de spinelles bleues, qui favorisent l’intuition et la prises de conscience.

Elles captent toute la lumière et épouse les courbes de votre cou, de votre poignet et met en valeur toute votre féminité.

Ces pièces fortes, inspirées de l’univers de la mode et emblème de la culture bretonne vont réveiller votre garde-robe et célébrer votre modernité.

Les bijoux Armeria se portent comme un parfum et vous subliment avec vos meilleurs souvenirs bretons.

La collection ARMOR, Bretagne mon amour, est disponible en ligne sur armeria.bzh et dans les boutiques

Bijoux Arméria Collection Armor : collier

A gagner du 23 au 27/05/22 à l'occasion de la Fête de Mères