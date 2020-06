Fête des pères 2020 : gagnez votre stage de pilotage au volant d'une Ferrari

Du mercredi 17 au dimanche 21 juin, entre 6h et 9h, France Bleu Lorraine offre aux papas un stage de conduite au volant d'une Ferrari F488.

Un stage de pilotage par jour à gagner

Ecoutez France Bleu Lorraine chaque matin, entre 6h et 9h du mercredi 17 au dimanche 21 juin, et dès que l'animateur.trice vous invite à le faire, appelez-nous au 03 87 52 13 13 et répondez à la question suivante :

Pourquoi votre papa est le meilleur des papas ?

Donnez-nous l'une des (nombreuses) raisons qui font que votre papa, votre compagnon est le meilleur des papas et rendez-vous à 8h53 pour le grand tirage qui déterminera le gagnant de ce fabuleux cadeau !

Au volant d'une Ferrari

Votre radio en Moselle et son partenaire Geoparc à St Dié-des-Vosges vous proposent de prendre le volant de la Ferrari la plus performante disponible en stage de pilotage en France : une accélération incroyable et très facile à piloter. Du pur plaisir !

Au programme :

Briefing en salle avec les moniteurs

2 tours de reconnaissance en passager en minibus

4 tours au volant de la Ferrari 488 de 670ch, accompagné par un moniteur qui vous fait profiter de son expérience de pilote

Remise de diplôme de conduite

Réalisez le rêve de votre père avec ce stage de pilotage sur le meilleur circuit dans l’Est.