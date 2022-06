Fête des Pères le 19/06/22 : du 13 au 17/06, kits Géronimo Lagadec & Coffrets La Cour d'Orgères à gagner !

Jouez à "Cap ou pas Cap ?" entre 11h00 et 11h45 et tentez de gagner le kit spécial Fête des Pères de Géronimo Lagadec et le coffret gourmand "Papa cuisine" de la Cour d'Orgères

« Cap ou pas Cap ? » c'est de 11h00 à 11h45 du lundi au vendredi. Pour participer, c’est simple ! Il faut répondre à la question de sélection posée par l’animateur à 10h50 (quatre personnes sont sélectionnées pour participer au jeu). Pendant le jeu, ces candidats répondent aux questions des animateurs, celui ou celle qui marque le plus de points gagne le cadeau du jour : le kit spécial Fête des Pères Géronimo Lagadec et le Coffret Gourmand "Papa cuisine" de la Cour d'Orgères, Maître Artisan Confiturier

La marque GERONIMO LAGADEC est née, un soir, à Brest, au cours d’un apéro entre copains où l’on parlait du futur achèvement des travaux de mise en service du 1er téléphérique urbain de France. Dans les esprits, très vite, téléphérique = montagne = station de ski = école de ski ! Les deux premiers visuels « Station Capucins – Altitude 36 m » et « École brestoise de ski » étaient nés….. "Quelques bières plus tard, décision est prise d’en faire des tee-shirts destinés à cette fine équipe et à son entourage… Mais surprise ! Face à une forte demande, nous avons du en produire beaucoup plus. Ces tee-shirts ont même été expédiés, depuis, au 4 coins de la planète (Californie, Polynésie, Afrique, Nouvelle-Zélande…). Ce que l’on a retenu de cette histoire ? Le grand sens de l’humour et de l’auto-dérision des Bretons, et des Brestois en particulier (mais y’a que les bretons qui ont le droit de se moquer des bretons…). Les sujets ne manquent pas à l’Ouest : la pluie, les faits divers locaux parfois ubuesques, le goût pour la fête… Et c’est ce que GERONIMO LAGADEC met en avant dans ses visuels. Ah oui, petit détail, mais non des moindres, puisque cela revêt une grande importance pour nous : les idées, graphistes, imprimeurs, webdesigners sont tous du coin (petite et grande banlieue de Brest)."

Le kit Géronimo Lagadec comprend :

1 mug

1 tablier de cuisine

1 tee-shirt

Petite histoire de la Cour d’Orgeres "La Presqu’île de Quiberon a vu naitre, il y a près de 50ans, l’une des toutes premières marques de confitures artisanales cuisinées avec un savoir-faire unique. Les confitures de la Cour d’Orgeres sont préparées avec des fruits de grande qualité et cuites en petites quantités dans des chaudrons en cuivre, où elles sont remuées à l’écumoire et à la cuillère en bois de hêtre. Pour Vérene INDEKEU, Maitre Artisan Confiturier et Producteur artisan de Qualité au sein du Collège Culinaire de France, la création de confitures est un véritable mode d’expression, un partage des valeurs qu’elle transmet lors d’ateliers culinaires. En version sucré-salé, la confiture se déguste désormais de l’apéritif au dessert grâce aux recettes inventées par Vérène. "

COFFRET PAPA CUISINE A l'occasion de la Fête de Pères, La Cour d'Orgères propose un joli coffret composé de 5 pots de confitures et d'une carte illustrée comportant des conseils culinaires... pour un papa cuisinier, roi du barbecue ou tout simplement gourmand !

Il se compose de :