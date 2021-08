Achetez votre baguette chez votre boulanger sur Strasbourg et sa périphérie, et flashez le code sur la pochette pour tenter de gagner une superbe trottinette électrique, un partenariat France Bleu Alsace et de la Fédération des Boulangers. Ou jouez ici.

Flashez le code chez votre boulanger et gagnez une trottinette électrique

Gagnez votre trottinette électrique avec France Bleu Alsace - Photo non contractuelle

Un joli cadeau pour partir en balade, un moyen plus écologique que la voiture pour vous rendre au travail ou à l'école. France Bleu Alsace et la Fédération des Boulangers Alsace s'associent pour vous offrir cette trottinette électrique pliable. Idéal pour vos enfants ou pour vous-même, pour aller chez ses amis, faire une course, ou juste pour une belle balade.

Comment tenter votre chance pour gagner cette trottinette électrique ?

Rien de plus simple. Achetez votre baguette chez votre boulanger participant à l'opération, à Strasbourg et en périphérie. Votre baguette vous sera remise dans une pochette papier aux couleurs de France Bleu, sac à pain comportant un flashcode. Flashez le code qui vous renverra vers la page où vous pourrez participer au jeu. Il suffit de remplir la fiche avec vos coordonnées et de valider votre participation. Un tirage désignera le gagnant.

Si votre boulanger ne participe pas à cette opération France Bleu, vous pouvez jouer directement sur cette page en remplissant le module de jeu ci-dessous avant le lundi 20 septembre 2021 à minuit.

Pour afficher ce contenu Qualifio, vous devez accepter les cookies Mesure d'audience.



Ces cookies permettent d’obtenir des statistiques d’audience sur nos offres afin d’optimiser son ergonomie, sa navigation et ses contenus. J'autorise Gérer mes choix

Votre cadeau, une trottinette électrique

Nous vous offrons la trottinette pliable Mi Electric Scooter Pro 2 de Xiaomi.