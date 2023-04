Fontenay-sous-Bois : Jackpot pour un parieur PMU

Course hippique

L'heureux vainqueur n'a misé que 2 euros et a profité de la formule Quinté+ spOt, un pari qui propose une combinaison savante de chevaux favoris et d'outsiders via l'algorithme du PMU. Cette dernière se base sur des paris déjà réalisés par les autres joueurs.

De nombreux gagnants du PMU résident dans le Val-de-Marne. Ce fontenaysien est le deuxième de l'année. En 2022, déjà, il y avait eu 5 autres gagnants Val-de-Marnais au Quinté+.