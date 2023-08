France Bleu Belfort Montbéliard vous offre 2 entrées pour l'un des plus beaux parc de loisirs du monde

Une journée pour s'évader et faire le plein d'adrénaline ( ou pas ...)

Des attractions pour les mordus de sensations fortes, d'autres pour les plus frileux et aussi pour les plus petits. Des spectacles et des décors magiques, c'est tout ce qui vous attend dans ce superbe parc d'attractions.

Pour tenter de remporter vos 2 invitations, c'est très simple : du 2 au 6 Août, dites-nous, dans le lien ci-dessous, pourquoi vous aimez tant, ou pourquoi vous avez envie de découvrir, ce fabuleux parc.

Notre équipe procèdera à un tirage au sort et avertira le ou la gagnante de ce très beau cadeau.

Bonne chance !