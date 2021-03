France Bleu Belfort Montbéliard vous offre un lecteur Blu ray et un lot de films blu ray

Pour gagner ce lecteur blu-ray et son lot de films à regarder en famille, c'est très simple:

Tous les jours, du lundi 8 mars 2021 au vendredi 12 mars 2021, entre onze heures et midi, appelez nous au 03 84 22 82 82 pour jouer à Top Chrono avec Pierre Marino. Si vous êtes sélectionné, nous vous rappellerons et vous devrez répondre à un maximum de questions de culture générale en une minute. Si vous êtes le gagnant du jour, vous repartirez avec le polo France Bleu et vous participerez au tirage au sort en fin de semaine pour gagner le lecteur Blu ray et son lot de films