🎁🎁 France Bleu Besançon fait les fêtes 🎉🤩 Bienvenue pour jouer dans la Maison des Cadeaux ! 🎄🎅

Du lundi 19 décembre au dimanche 1er janvier, France Bleu Besançon vous accompagne dans La Maison des Cadeaux.

Rejoignez-nous tous les jours, Ă sept reprises, sur le perron de La Maison des Cadeaux. Le PĂšre-NoĂ«l nous enverra un SMS đŸ“Č pour nous indiquer oĂč se trouve la clĂ© 🗝, et une fois ouverte – Ă peine Ă l'intĂ©rieur – libre Ă vous de pousser la porte de la piĂšce que vous aurez choisie đŸšȘ. C'est derriĂšre elle que se trouvent les cadeaux qui seront les vĂŽtres ! 🎁

Des cadeaux pour tous les bonheurs

La Maison des Cadeaux vous réserve le meilleur des idées plaisir :

chÚques-cadeaux Besançon & Pontarlier

ustensiles et Ă©quipements de cuisine

enceintes connectées Alexa

oreillettes Bluetooth

jeux de société

places de spectacles

équipements multimédia

La Maison des Cadeaux, c'est aussi La maison des savoir-faire de Franche-Comté

Peugeot Saveurs , entreprise Ă taille humaine situĂ©e Ă Quingey (25), fabrique les moulins les plus connus au monde ! Dans cette manufacture française, championne Ă l’export, tout est rĂ©alisĂ© sur place : le design, le dĂ©veloppement technique, mais aussi la fabrication. Le bois y est tournĂ©, verni ou peint ; les mĂ©canismes emboutis, assemblĂ©s minutieusement avec un savoir-faire d’orfĂšvre.

Épices, cafĂ©, Ɠnologie, cĂ©ramique culinaire, la gamme de Peugeot Saveurs est plurielle, et son savoir-faire reconnu par le prestigieux label Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV). Une marque de reconnaissance de l’État, mise en place pour distinguer les entreprises françaises aux savoir-faire artisanaux et industriels d’excellence.

Plats cĂ©ramique, articles d'Ɠnologie et autres classiques moulins Ă Ă©pices ou cafĂ© : Peugeot Saveurs est une manufacture installĂ©e Ă Quingey (25)

Le HIT&SHOT en Black Edition – visez, lancez, faites basculer le jeu 
 ! – c'est le pack version luxe qui comprend : 1 jeu Hit&Shot Black Edition qui permet de jouer à 2, 3 ou 4 joueurs avec 1 Mesu’Croc qui vous permet de mesurer la distance entre les points de centre du slide et des kicks les plus proches

Hit&Shot est le nouveau jeu de plein air made in Franche-ComtĂ©. À mi-chemin entre les jeux de palets et la pĂ©tanque, il a tout pour plaire ! On y joue comme Ă la pĂ©tanque, mais avec des palets concaves dont la forme leur permet de basculer lorsqu’ils sont percutĂ©s par un autre palet. L’enjeu ? Faire basculer le slide (cochonnet) pour gagner des points bonus ! Mais attention, vos kicks (palets) doivent atterrir sur la bonne face pour ĂȘtre valides


En famille ou entre amis, Hit&Shot vous promet des parties palpitantes dans lesquelles tout peut basculer jusqu’au dernier lancer !

DurĂ©e : 15 Ă 20min. À partir de 7 ans. Le Black Edition est fabriquĂ© en acier inoxydable brossĂ©, ce qui lui donne un aspect esthĂ©tique plus haut de gamme. Le Mesu’Croc est quant Ă lui fabriquĂ© en chĂȘne de Franche-ComtĂ© par la Menuiserie De Vous À Bois, partenaire de Hit&Shot pour toutes les rĂ©alisations en bois.

HIT & SHOT : le jeu de plein air made in Franche-Comté !

DIMOI , c'est le jeu de curiosité... bien placée !

À l'heure de l'hyper connectivitĂ©, des rĂ©seaux sociaux et de tous les moyens dits de communication, DIMOI prend le contre-pied de cette tendance. DĂ©couvrez une expĂ©rience de jeu oĂč le temps s'arrĂȘte, oĂč l'on prend le temps de se livrer, de s'Ă©couter et d'autoriser nos Ă©motions Ă faire surface.

Chacun a son histoire à raconter. En prenant le temps d'écouter, vous serez surpris.es de découvrir les anecdotes de vie, les attentes et les avis de vos proches.

DIMOI propose d'aborder de maniÚre originale ces sujets drÎles ou profonds, ce qui en fait le jeu idéal pour redécouvrir ses proches.

Chaque édition est composée de 144 questions regroupées en quatre thÚmes. Toutes les questions sont conçues pour favoriser l'échange et construire des relations authentiques.

DEVINEO , c'est le jeu idéal pour la famille. DÚs 6 ans , tentez de deviner l'animal qui se cache derriÚre chaque carte en posant les meilleures questions. Devineo permet ainsi de développer la réflexion , la communication , la créativité et bien plus encore tout en s'amusant. Les niveaux d'indices s'adaptent à tous les ùges et permettent de progresser à chaque partie !

À partir de deux joueurs , et pour toute la famille, avec des rùgles faciles et d'un format pratique à emporter !

Les jeux de société : des nouveautés tellement rafraßchissantes pour des jeux d'un nouveau genre ! - Dominique PARREAUX

"CĂŽtĂ© Jeu", Ă©galement aux couleurs des fĂȘtes !

Durant la quinzaine des fĂȘtes de fin d'annĂ©e, "CĂŽtĂ© Jeu" se dĂ©cline dans une nouvelle formule : remportez chaque jour vos cadeaux – montres et jeux par exemple – entre 11h et 12h !

Les montres Vuillemin et le HIT & SHOT sont ainsi à gagner tout au long de la quinzaine ! 🎁

