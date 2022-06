France Bleu Besançon vous offre le nouveau numéro d'Esprit Comtois

L'Esprit Comtois, Culture, Nature et Gastronomie en Franche-Comté

Nous sommes dans l’année du bicentenaire de Louis Pasteur, né à Dole en décembre 1822. Dans son nouveau numéro, le magazine L’Esprit Comtois consacre un très beau dossier au savant jurassien. Vous y découvrirez, entre autres, toutes les « adresses » jurassiennes de Louis Pasteur ainsi qu’une présentation émouvante d’objets de sa vie quotidienne.

Mais pourquoi y-avait-il donc un gong chinois dans sa maison d’Arbois ?

Également au sommaire de ce numéro :

- Un retour 80 années en arrière pour évoquer les Francs-Comtois membres des Forces françaises libres qui ont participé à la légendaire bataille de Bir Hakeim. Il y avait par exemple trois Bisontins.

- Un dossier sur la vitalité comtoise de l’industrie du cuir.

- Un portrait, sans pression, de Bruno Mangin, fondateur de la brasserie Rouget-de-Lisle.

- L’art et la douce manière de prendre soins, tous les jours, des animaux de la citadelle de Besançon.

- L’hydromel fabriqué par les religieuses du carmel de Saint-Maur, dans le Jura. - Marre de s’hydroalcooliser les mains ? Les savons au lait de juments comtoises et au lait d’ânesse fabriqués du côté de Clairvaux-les-Lacs sont faits pour vos mimines !

Et bien d’autres sujets encore.

L’Esprit Comtois est en vente chez tous les marchands de journaux.

