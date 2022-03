🎁🚵 France Bleu Besançon vous offre vos inscriptions pour la 24e Diagonale du Doubs

La Diago : un incontournable du calendrier

En 1996, sous l'impulsion de quelques passionnĂ©s de cyclisme de l'A.M.I.C.A.L.E des Ă©coles publiques de SaĂŽne, une randonnĂ©e VTT ouverte Ă tous est organisĂ©e sous la forme d'une boucle autour du village de SaĂŽne. Sous l'appellation "RandonnĂ©e Entre Deux Velles", la manifestation – contre toute attente – rĂ©unit alors 400 mordus de VTT !

La Diagonale du Doubs était née.

La randonnĂ©e est ainsi reconduite dans les mĂȘmes conditions en 1997 et recueille l'adhĂ©sion de 800 participants.

En 1998, la Diagonale du Doubs évolue en se faisant son premier trait de caractÚre : la nouvelle formule est articulée autour de l'acheminement des participants par trains spéciaux depuis la gare de SaÎne sur les lieux de départ des trois parcours VTT.

Les vélos sont conduits par camions et remis aux 1000 participants de cette année-là , au départ de chaque parcours.

Le succÚs de cette formule propulse la Diagonale du Doubs au rang de manifestation VTT la plus importante du Doubs et l'une des premiÚres en Franche Comté.

La Diagonale du Doubs, comme synonyme de printemps ! © Getty - Godong / Contributeur

La Diago : une rando, pas de chrono !

La Diagonale du Doubs, n'en a pour autant pas perdu son ùme : la Diago est une rando, sans chrono ; juste du plaisir et de la convivialité.

Le choix des parcours, la prĂ©paration des ravitaillements et la fameuse Pasta party font aussi l'ADN et le succĂšs de La Diago, que le comitĂ© d'organisation a aussi voulu inscrire dans sa ligne d'engagements et de convictions : respect de la nature et l’environnement – un maximum de matĂ©riaux utilisĂ©s seront recyclĂ©s at passage au « ZĂ©ro dĂ©chet ZĂ©ro Gobelet » – mais aussi fĂȘte de tout un bourg ! SaĂŽne est en effet dĂ©corĂ©e, des vitrines aux maisons. En bref, c’est tout le village qui respire « Diagonale » !

La Diago : des plaisirs en mode sur-mesure

TracĂ©s junior, familial, convivial, basique, sportif ou expert, les parcours sont calquĂ©s sur toutes les envies, tous les profils, quel que soit votre expĂ©rience ou votre Ă©tat de forme. Que ce soit en VTT, en cyclo, en VTT Ă Assistance Électrique, en gravel, ou Ă pied, l'essentiel reste le bonheur du plaisir partagĂ©, dans toutes les dĂ©finitions du plaisir recherchĂ©.

La Diago, c'est aussi un cadre unique : sous-bois, sentiers, nature, forĂȘts, chemins improbables, dĂ©cors, paysages et panoramas, sur des tracĂ©s simples ou techniques, jalonnĂ©s de singles ou tout simplement constellĂ©s de points de vue !

Nouveauté 2022 : le parcours Gravel bike

Cette annĂ©e, la Diago vous propose un nouveau terrain de jeu. Tentez le gravel bike : un vĂ©lo sur mesure pour dĂ©couvrir de nouveaux horizons et partir Ă l’aventure quel que soit le terrain, la destination et la mĂ©tĂ©o. La team Mountain Expert vous propose un parcours alternant routes, sentiers forestiers et chemins blancs. Osez le parcours gravel bike dĂšs l’ñge de 15 ans !

Le village animations

Village pro et partenaires, musiciens, animations, ravitos ! AprĂšs l’effort, vivez un moment de convivialitĂ© en famille ou entre amis, avec notamment spectacle et dĂ©monstration de vĂ©lo trial avec Nicolas Fleury ! Tombola, tests de vĂ©lo Ă©lectrique, animations musicales sur le site  d’arrivĂ©e et sur les ravitaillements, slackline, promenades en poney, initiation au tir Ă l’arc, spectacle de clown et de magie, et bien d’autres surprises pour un 1er mai de fĂȘte !

Vos inscriptions cadeau en 1 clic ! © Maxppp - Godong / Contributeur

🎁 France Bleu Besançon vous offre vos inscriptions ! 🎁

Pour toutes les infos complémentaires, consultez le site de La Diagonale du Doubs ou sa page Facebook !

Et pour les cadeaux, c'est ici !

Vous avez envie de Diago ? Ça tombe bien, on a l'inscription !

France Bleu Besançon vous offre vos 5 fois 4 invitations : en clair, vos inscriptions pour toute la famille de 4, ou pour deux couples de potes, ou pour vous et trois collĂšgues, ou pour vous et vos 3 frĂšres et sƓurs, ... bref, toutes les combinaisons sont possibles ! Pourvu que vous partagiez Ă 4 les bonheurs d'une journĂ©e de sport de pleine nature et de convivialitĂ© dans les dĂ©cors de nos plateaux !

Remplissez le formulaire ci-dessous ⬇ et Ă vous la Diagonale du Doubs ! 😉đŸ’ȘđŸš”