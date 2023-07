France Bleu Bourgogne a 40 ans : gagnez votre panier gourmand pour un pique-nique géant à l'Abbaye de Fontenay

Un moment unique pour savourer les délices de notre région, ce sera l'occasion de goûter à la gastronomie locale. Le marché qui accompagnera le pique-nique comptera plus de 50 producteurs locaux, présentant un éventail savoureux des spécialités bourguignonnes. Gagner votre panier pique-nique sous la forme d’un bon d’achat de 40€ pour cette journée spéciale en vous inscrivant simplement ici. Si la chance vous sourit, vous aurez le plaisir de déguster ces délices en plein cœur de l'Abbaye de Fontenay. Tirage au sort le 31 août.

Rencontrez France Bleu Bourgogne

La radio installera son studio directement sur place. Un décollage de montgolfières agrémentera également la journée, ajoutant une dimension magique à cette fête chaleureuse.

Laissez-vous séduire par les émissions radio en direct, découvrez les merveilles de notre marché de produits locaux et profitez des animations pour toute la famille. Vous pourrez même tenter de remporter un vol en montgolfière en jouant aux jeux du weekend sur France Bleu Bourgogne.

Alors n'hésitez pas, inscrivez-vous

Vous pourrez également vous promener librement dans le vallon et visiter l'Abbaye de Fontenay, réserve de tranquillité et de beauté depuis le XIIe siècle. Son architecture spectaculaire et son environnement serein en font un lieu incontournable de notre patrimoine régional.

L'Abbaye de Fontenay © Radio France

Cette journée à l'Abbaye de Fontenay promet d'être une célébration mémorable de la culture, la gastronomie et l'esprit de la Bourgogne.

