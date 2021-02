France Bleu Breizh Izel et Pains & Kouign à Quimper vous offrent votre Kouign des Gras de Mahalon !

Chaque jour, du 08/02 au 20/02, tentez de gagner votre Kouign des Gras de Mahalon Bio en répondant à la question du "Jeu Cuisine" à 9h50 du lundi au vendredi et à 10h25 le samedi.

Construite en 1914 au village de Kerrest en Mahalon, par notre grand-mère, Marie Guellec. Bâtie à la croisée des routes de Plozévet, Plouhinec et Mahalon, elle devint vite « commerce de proximité » comme l’on dirait aujourd’hui, et aussi boulangerie puisqu'un four y est présent. "C’est dans ce four que les femmes des fermes environnantes viennent cuire leur Kouign des Gras et que ma grand-mère, bonne commerçante, fera connaître son Kouign, dont la recette bigoudène lui vient de sa famille de Plozévet, dont elle est originaire. Déjà avant la seconde guerre mondiale 1939/1945, les clients viennent de Douarnenez chercher ce gâteau des Gras. Enfants dans les années 60-70, en février, pour nous pas de « saison de ski » mais la « saison des Kouign », car de Kouign le cœur de la maison battait. Il y en avait du sol au plafond… et nous étions nombreux entre le fournil et la boutique à fabriquer, transporter et vendre cette brioche, spécialité bigoudène ! A cette fabrication de Kouign ma grand-mère a toujours associé le gâteau breton (les grandes roues qui accompagnaient tous les baptêmes, mariages et enterrements de notre famille et d’autres encore), le riz au lait, le far. Mon père y rajouta le Kouign -aman puis mon frère perfectionna la recette grâce à un boulanger longtemps en place à Douarnenez, fief de ce gâteau. Aujourd’hui nous le déclinons aux pommes ou encore Blé Noir. Ce sont tous ces produits et notamment le véritable « Kouign de Mahalon » que nous vous invitons à retrouver soit en ligne sur internet soit à Quimper chez Pains et Kouign au 104 avenue de la France Libre à Quimper." Philippe Guéguen

