France Bleu Breizh Izel partenaire radio officielle du Semi-marathon Locronan-Quimper 2022 : 1 séjour à gagner

Semi-marathon Locronan - Plogonnec - Quimper 2022

PRESENTATION DES EPREUVES DU 20 MARS 2022 LOCRONAN/QUIMPER

nouveauté cette année les coureurs du semi-marathon emprunteront la voie verte sur la commune de Guengat

13h00 départ du 10 km Plogonnec (quartier du Croëzou) arrivée des 1ers vers 13h30 sur les quais à Quimper

14h30 départ du semi-marathon à Locronan, avec passage dans le bourg de Plogonnec, puis sur la voie verte à Guengat et arrivée sur les quais à Quimper ( 1ers peu après 15h30)

à partir de 10h30 : courses jeunes pour les 8/14 ans à Locronan

à partir de 12h00 : courses jeunes pour les 8/14 ans à Quimper

Deux actions :

action particulière dédiée aux déficients visuels : Jason Grandry, judoka non-voyant, 2 fois Champion de France de handi-judo des + de 100kg courra le semi-marathon : accompagné au départ et à l'arrivée d'enfants suivi par l'IPIDV (initiative pour l'inclusion des déficients visuels) ; Ils seront également accompagnés d'un peloton de l'école de gendarmerie

action des étudiants du lycée Sainte Thérèse Quimper en faveur de l'association « Loisirs Pluriels »

Un séjour "Locronan - Quimper" à gagner dans le jeu de 8h40 le vendredi 18 mars

Le séjour pour deux personnes comprend :

1 nuit à l’hôtel Latitude Ouest*** à Locronan en chambre double confort en formule nuit et petit déjeuner

1 brunch ou 1 déjeuner à Odette Lunch à Locronan, boisson comprise

1 déjeuner ou 1 dîner en crêperie à Quimper comprenant 1 crêpe sarrazin et 1 crêpe froment et deux bolées de cidre

1 visite guidée de Quimper, Ville d’Art et d’Histoire

Validité : toute l’année 2022 hors juillet et août, ponts, jours fériés, 24 et 31 décembre, évènements spéciaux et sous réserve de disponibilité des prestataires

Hôtel*** Latitude Ouest, la pleine nature à Locronan

L'établissement vous invite à la détente, dans l’un des Plus Beaux Villages de France, situé en Finistère Sud, à la pointe de la Bretagne. Le village, également labellisé “Petite Cité de Caractère” est classé au patrimoine des Monuments Historiques depuis 1924. Artistes, peintres, écrivains ou cinéastes… nombreux sont ceux qui trouvent leur inspiration dans le charme de ce village breton aux qualités architecturales indéniables. Situé à quelques encablures du centre du village, Latitude Ouest est également à 5 minutes des plages de sable fin de la Baie de Douarnenez.

Hôtel*** Latitude Ouest à Locronan | Chambre

Odette Lunch à Locronan

Odette vous accueille sur la place de l’église à Locronan. Une carte du midi renouvelée chaque semaine. Du petit déjeuner au goûter, des produits frais préparés avec Amour.

Odette Lunch à Locronan

Visite guidée de Quimper, Ville d’Art et d’Histoire

Histoire d’une ville mythique en Bretagne : Quimper « Ville d’Art et d’Histoire » a plus d’une merveille à vous faire partager avec le plaisir comme fil conducteur. Parcourez la cité médiévale sous la conduite de votre guide-conférencier : déambulez dans les ruelles ; admirez les maisons à pans de bois ; la polychromie de la cathédrale Saint-Corentin, parcourez les quais de l’Odet et les passerelles du XIXème siècle, retrouvez les échos du marché…

Durée de la visite : 1h30 (la visite s’effectue à pied)

1h30 (la visite s’effectue à pied) Gratuité : pour 1 guide réservé, gratuité conducteur et 1 gratuité tous les 25 payants

pour 1 guide réservé, gratuité conducteur et 1 gratuité tous les 25 payants Réservation : nos visites sont assurées toute l’année sous réserve de disponibilité des guides aussi nous vous conseillons de réserver à l’avance et plus particulièrement pour une visite en langue étrangère.

nos visites sont assurées toute l’année sous réserve de disponibilité des guides aussi nous vous conseillons de réserver à l’avance et plus particulièrement pour une visite en langue étrangère. Confirmation : un acompte de 40 € est demandé à la réservation.

un acompte de 40 € est demandé à la réservation. Rendez-vous : au parking autocars, place de la Résistance ou à l’office de tourisme – à définir à la réservation