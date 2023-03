France Bleu Breizh Izel partenaire radio officielle du Semi-marathon Locronan-Quimper 2023 : 1 séjour à gagner

Semi-marathon Locronan - Plogonnec - Quimper : dimanche 19 mars 2023

Un séjour "Locronan - Quimper" à gagner dans le jeu de 8h45 le vendredi 17 mars

Le séjour pour deux personnes comprend :

1 nuit à l’hôtel Latitude Ouest*** à Locronan en chambre double confort en formule nuit et petit déjeuner

1 brunch ou 1 déjeuner à Odette Lunch à Locronan, boisson comprise

1 déjeuner ou 1 dîner en crêperie à Quimper comprenant 1 crêpe sarrazin et 1 crêpe froment et deux bolées de cidre

1 visite guidée de Quimper, Ville d’Art et d’Histoire

Validité : toute l’année 2023 hors juillet et août, ponts, jours fériés, 24 et 31 décembre, évènements spéciaux et sous réserve de disponibilité des prestataires

Hôtel*** Latitude Ouest, la pleine nature à Locronan

L'établissement vous invite à la détente, dans l’un des Plus Beaux Villages de France, situé en Finistère Sud, à la pointe de la Bretagne. Le village, également labellisé “Petite Cité de Caractère” est classé au patrimoine des Monuments Historiques depuis 1924. Artistes, peintres, écrivains ou cinéastes… nombreux sont ceux qui trouvent leur inspiration dans le charme de ce village breton aux qualités architecturales indéniables. Situé à quelques encablures du centre du village, Latitude Ouest est également à 5 minutes des plages de sable fin de la Baie de Douarnenez.

Odette Lunch à Locronan

Odette vous accueille sur la place de l’église à Locronan. Une carte du midi renouvelée chaque semaine. Du petit déjeuner au goûter, des produits frais préparés avec Amour.

Visite guidée de Quimper, Ville d’Art et d’Histoire

Histoire d’une ville mythique en Bretagne : Quimper « Ville d’Art et d’Histoire » a plus d’une merveille à vous faire partager avec le plaisir comme fil conducteur. Parcourez la cité médiévale sous la conduite de votre guide-conférencier : déambulez dans les ruelles ; admirez les maisons à pans de bois ; la polychromie de la cathédrale Saint-Corentin, parcourez les quais de l’Odet et les passerelles du XIXème siècle, retrouvez les échos du marché…

Durée de la visite : 1h30 (la visite s’effectue à pied)

1h30 (la visite s’effectue à pied) Gratuité : pour 1 guide réservé, gratuité conducteur et 1 gratuité tous les 25 payants

pour 1 guide réservé, gratuité conducteur et 1 gratuité tous les 25 payants Réservation : nos visites sont assurées toute l’année sous réserve de disponibilité des guides aussi nous vous conseillons de réserver à l’avance et plus particulièrement pour une visite en langue étrangère.

nos visites sont assurées toute l’année sous réserve de disponibilité des guides aussi nous vous conseillons de réserver à l’avance et plus particulièrement pour une visite en langue étrangère. Confirmation : un acompte de 40 € est demandé à la réservation.

un acompte de 40 € est demandé à la réservation. Rendez-vous : au parking autocars, place de la Résistance ou à l’office de tourisme – à définir à la réservation

Jouez à "Cap ou pas Cap ?" du 13 au 17/03/23 :

Cap ou pas Cap ? » c'est de 11h00 à 12h00 du lundi au vendredi. Pour participer, c’est simple ! Soyez les premiers à appeler au 02 98 53 65 65 : cinq personnes sont sélectionnées pour participer au jeu. Pendant le jeu, les 5 candidats répondent aux questions de l'animateur, celui ou celle qui marque le plus de points gagne le cadeau du jour : 1 lot Semi-marathon Locronan - Quimper contenant :

- un porte-documents

- une veste de sport ou un tee-shirt et un k-way ou un sweet-shirt

- un tour de cou

- une gourde

- une lampe frontale

