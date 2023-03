France Bleu Breizh Izel radio partenaire officielle de Brick à Sizun 2023 : des coffrets Légo à gagner !

"Cap ou pas Cap ?" c'est de 11h00 à 12h00 du lundi au vendredi. Pour participer, c’est simple ! Soyez les premiers à appeler au 02 98 53 65 65 : quatre personnes sont sélectionnées pour participer au jeu. Pendant le jeu, les 5 candidats répondent aux questions de l'animateur, celui ou celle qui marque le plus de points gagne le cadeau du jour : 1 beau coffret Légo et votre Pass Famille 4 personnes valables les 2 jours de l'exposition

ⓘ Publicité

Brick à Sizun 2023

6ème édition de BRICK À SIZUN les 01 & 02/04/23 organisée par les parents d’élèves de l’école Saint-Vincent

Brick À Sizun, c’est l’une des plus grandes expositions de Lego de l’Ouest de la France, reconnue par LEGO DANEMARK. Sizun est une commune de 2300 habitants. Lors de la dernière édition, plus de 6000 visiteurs étaient au rendez-vous !

En effet, samedi 01 et dimanche 02 avril, 80 exposants passionnés (certains avec plus de 20 mètres de linéaires Lego et tous avec des thèmes et univers différents) vont se retrouver dans les 2000 m² de salles, réservés pour l’occasion sur la commune de Sizun.

Pour cette édition :

● La venue exceptionnelle de plusieurs participants, dont certains gagnants de l’émission LEGO MASTERS présentée par Eric Antoine sur M6.

● Un fil rouge pendant le week-end sera réalisé par le public : l’arc de Triomphe de Sizun, l’emblème de la commune, représenté sur une mosaïque géante d’une largeur de 2,4 m sur 1,1 m de hauteur.

● Le groupe des “Dingos” montera une œuvre sur place grâce aux 35000 briques fournies par l’un de nos partenaires, Créa Brick.

● Un espace de construction pour les enfants sera installé.

Il y aura reconduction d’un accès réservé uniquement aux personnes en situation de handicap le samedi 1er avril de 10H à 14H.

Comme à chaque édition il y aura un espace petite restauration, boisson, la présence d’une grande enseigne de jouets.

De nombreuses autres surprises vous attendent le premier et deux avril, on espère vous y rencontrer.