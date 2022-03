France Bleu Breizh Izel radio partenaire officielle du Festival de Films Pêcheurs du Monde 2022 à Lorient

14e ÉDITION DU FESTIVAL DE FILMS PÊCHEURS DU MONDE

Pour cette 14e édition, du 20 au 27 mars, le Festival de films Pêcheurs du monde renoue avec une semaine de projections, de débats, d’expositions et d’animations sur les communautés littorales du monde entier, en Pays de Lorient.

Croisant les regards de cinéastes, de pêcheurs, de scientifiques et d’artistes, le festival sera à nouveau un rendez-vous incontournable d’information, de débats et de réflexion citoyenne sur les océans et les défis du XXIe siècle.

Cette édition 2022 mettra en lumière l’ambivalence de l’appel du large : évoquer la passion des hommes et des femmes qui vivent de la mer mais aussi informer et échanger sur les défis économiques, environnementaux et sociétaux. 37 films de tous les continents seront projetés au fil des villes-escales, au Cinéville de Lorient et à la Salle Ricœur du Lycée Dupuy de Lome de Lorient, cœur battant du Festival avec la compétition de films!

Plus d’infos : Festival de Films Pêcheurs du Monde

14ème Festival de Films Pêcheurs du Monde à Lorient du 20 au 27 mars 2022

Un coffret Breizhbox® Orange à gagner dans le jeu de 8h40 le vendredi 25 mars

Breizhbox®, c’est quoi ?

Le coffret-cadeau imaginé, conçu et édité par l’Office de de tourisme de Lorient Agglomération

La box 100% locale implantée depuis 12 ans

Une gestion complète assurée par l’équipe Breizhbox® (disponibilités, réservations, confirmations)

4 coffrets-cadeaux à consommer en duo ou en famille

+ de 280 formules de séjours 2 jours / 1 nuit avec petit déjeuner + activités, croisières, spectacles, gastronomie… (selon formule choisie)

A gagner, un coffret-cadeau Breizhbox® orange d'une valeur de 219€ comprenant + de 80 propositions de court-séjours pour 2 personnes : hébergements insolites, visites culturelles, activités sportives, virée sur l’Île de Groix, détente et bien-être : vous êtes sûr de faire plaisir et de trouver le séjour qui conviendra !

"Et pour la réservation ? Détendez-vous, on s’occupe de tout ! Notre force, c’est notre service de réservation dédié. Il suffit de choisir sa date et son séjour, de nous contacter et nous nous chargeons de réaliser toutes les réservations ! Grâce à l’implication d’une centaine d’acteurs locaux du tourisme, c’est la garantie d’un week-end de rêve sur notre belle destination Lorient Bretagne Sud !"