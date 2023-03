France Bleu Breizh Izel radio partenaire officielle du Festival de Films Pêcheurs du Monde 2023 à Lorient

15e ÉDITION DU FESTIVAL DE FILMS PÊCHEURS DU MONDE

Du 19 au 26 mars, la 15e édition du Festival de films Pêcheurs du monde renoue avec une semaine de projections, de débats, d’expositions et d’animations, à Lorient et dans le Morbihan.

Croisant les regards de cinéastes et de gens de mer, le Festival souhaite être un lieu de rencontres et d’échanges sur les problématiques de la pêche et sur les communautés qui en vivent dans le monde entier. Avec la projection de 41 films inédits ou récents, de 20 nationalités différentes, il se donne pour mission d’informer et de changer les regards, apportant de la nuance aux débats actuels. « Terre & Mer : quels futurs ? » sera la thématique fil rouge de cette 15e programmation : comment parler de la mer, sans évoquer les fleuves qui la nourrissent autant qu’ils l’abîment ?

Plus d’une vingtaine de réalisateurs et de professionnels de la mer ont confirmé leurs participations à cette 15e édition. *Toutes les informations ICI

