France Bleu Breizh Izel vous offre votre vol Brest ou Quimper - Pau - Brest ou Quimper avec Chalair Aviation !

Nouvelle destination proposée cet été au départ de Brest et Quimper : Pau Pyrénées avec Chalair Aviation

La compagnie Chalair Aviation renforce encore un peu plus son implantation bretonne en favorisant à la fois les échanges touristiques et familiaux pour cet été.

ⓘ Publicité

A gagner à 8h45 le vendredi 16 juin : votre Aller/Retour depuis Brest ou Quimper vers Pau Pyrénées pour quatre personnes avec la Compagnie Chalair Aviation

Les billets incluront deux bagages par personne, dans la limite d’un de 15 kg en soute et d’un de 10 kg en cabine.

Chalair : Compagnie Aérienne Française

Découvrez Pau et sa région

L'été à Pau et sa région est une expérience inoubliable pour tous ceux qui aiment profiter du soleil, de la nature et de la culture.

A la rencontre de grands espaces naturels

Située dans le Sud-Ouest de la France, la ville de Pau est entourée de paysages magnifiques, de collines verdoyantes et de montagnes majestueuses. Que vous soyez à la recherche d'aventures en plein air, de détente ou de découvertes culturelles, cette région a tout ce qu'il faut pour vous faire passer des vacances inoubliables.

Pour les amateurs de randonnée , les Pyrénées offrent des paysages spectaculaires et des sentiers de randonnée adaptés à tous les niveaux. Le Parc National des Pyrénées est également un endroit idéal pour les activités en plein air telles que l'escalade, le rafting et le canyoning. Si vous préférez une activité plus relaxante, pourquoi ne pas vous promener dans les jardins du château de Pau, admirer la vue sur la ville depuis le funiculaire ou flâner le long des berges du Gave de Pau ?

La région de Pau regorge également de festivals et d'événements culturels tout au long de l'été. Le Festival de Musique de Pau, qui a lieu en juillet, est l'un des plus grands événements culturels de la région et propose une programmation variée allant de la musique classique à la musique du monde. Les fêtes de Bayonne, à une heure de route de Pau, sont également un événement majeur de l'été dans la région et attirent des milliers de visiteurs chaque année.

Enfin, pour ceux qui souhaitent explorer la gastronomie locale, la région de Pau propose une variété de plats savoureux et de vins délicieux. Les produits locaux tels que le jambon de Bayonne, le fromage de brebis et les vins de Jurançon sont incontournables pour les gourmets. Les marchés locaux et les restaurants de la région offrent également une expérience culinaire unique, avec des plats traditionnels tels que la garbure, la poule au pot ou le confit de canard.

En résumé, l'été à Pau et sa région offre une multitude d'activités pour tous les goûts, des aventures en plein air aux découvertes culturelles, en passant par la gastronomie locale. Que vous soyez en famille, en couple ou entre amis, cette région est un endroit idéal pour passer des vacances inoubliables.

Se rendre à Pau

Les vols vers Pau sont opérés au départ de Brest et Quimper chaque samedi du 1er juillet au 2 septembre 2023 par la compagnie Chalair Aviation .

Les réservations sont déjà ouvertes et possibles sur le site de Chalair et auprès des agences de voyages physiques ou en ligne.

Inspiration Pau