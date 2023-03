France Bleu Breizh Izel vous offre votre vol Brest-Paris-Brest pour deux personnes avec Chalair Aviation !

A gagner à 8h45 le jeudi 09 mars & le vendredi 10 mars : votre Aller/Retour Brest - Paris Orly - Brest pour deux personnes avec la Compagnie Chalair Aviation

Pour fêter le lancement de la ligne Brest- Paris Orly, la Compagnie Chalair est heureuse de vous offrir 2 billets A/R vers Paris au départ de Brest ! Rejoignez la capitale en 1H20 avec Chalair et profitez des bagages et des services à bord offerts !

ⓘ Publicité

Ouverture de la ligne Brest / Orly le mercredi 8 mars 2023 !

Le programme des vols

Les créneaux d’atterrissage et de décollage obtenus à Paris-Orly permettent d’offrir à minima 2 aller-retours par jour en semaine, du lundi au vendredi, et un aller-retour le dimanche. Sur les périodes de plus forte demande, jusqu’à 3 aller-retours en semaine pourront être proposés, en plus du vol du dimanche.