France Bleu Breizh Izel vous offre votre vol vers Kerry en Irlande avec Chalair Aviation !

La compagnie Chalair Aviation renforce encore un peu plus son implantation bretonne en favorisant à la fois les échanges touristiques et familiaux pour cet été.

ⓘ Publicité

A gagner à 8h45 le vendredi 23 juin : votre Aller/Retour depuis Brest ou Quimper vers Kerry en Irlande pour deux personnes avec la Compagnie Chalair Aviation

Les billets incluront deux bagages par personne, dans la limite d’un de 15 kg en soute et d’un de 10 kg en cabine.

Chalair : Compagnie Aérienne Française

Si vous êtes intéressé par l'histoire de l'Irlande, ne manquez pas de visiter la ville de Tralee . Cette ville abrite le musée de la Rébellion irlandaise, qui retrace l'histoire mouvementée du pays depuis les premières insurrections jusqu'à l'indépendance. Vous pourrez également y découvrir des expositions sur la vie quotidienne des Irlandais, ainsi que sur l'art et la culture.

Enfin, pour ceux qui cherchent à se détendre, la région de Kerry propose également de nombreuses activités de loisirs. Vous pourrez vous baigner sur l'une des nombreuses plages de la région, faire une partie de golf sur l'un des parcours de renommée mondiale, ou simplement vous détendre dans l'un des nombreux spas et centres de bien-être.

En somme, la région de Kerry est une destination de choix pour les vacances d'été en Irlande. Avec ses paysages spectaculaires, son histoire riche et sa culture gaélique vivante, cette région a tout pour plaire. Que vous soyez à la recherche d'une aventure en plein air ou simplement d'un peu de détente, vous trouverez ici tout ce dont vous avez besoin pour des vacances inoubliables.

Comment se rendre à Kerry ?

Les vols vers Kerry sont opérés au départ de Brest et Quimper chaque samedi du 1er juillet au 2 septembre 2023 par la compagnie Chalair Aviation (durée de vol : 1h35)

DESTINATION KERRY CET ÉTÉ

Kerry dans le Sud de l'Irlande, nouvelle destination proposée cet été au départ de Brest et Quimper par Chalair Aviation.

La compagnie Chalair Aviation renforce encore un peu plus son implantation bretonne en favorisant à la fois les échanges touristiques et familiaux pour cet été.

Les vols seront effectués du 1er juillet au 2 septembre 2023 au départ de Brest et Quimper en ATR72, de 70 sièges vers le Kerry, l'une des régions plus attractives et touristiques de l'Irlande.

L'un des incontournables de la région de Kerry est bien sûr la péninsule de Dingle. Cette péninsule, qui s'avance dans l'océan Atlantique, offre des paysages à couper le souffle. Les falaises escarpées, les plages de sable fin et les villages pittoresques en font un endroit idéal pour se promener et se ressourcer. Vous pourrez également y découvrir une riche histoire et une culture gaélique encore bien présente.

Les réservations sont d'ores et déjà ouvertes et possibles.

Etes-vous prêts à découvrir le Sud de L'Irlande ? A vous de jouer !

Les 10 activités à faire sur l'Anneau du Kerry