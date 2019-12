France Bleu Champagne-Ardenne vous offre une pluie de cadeaux pour les fêtes de fin d'année

C'est une tradition sur France Bleu Champagne-Ardenne, dès que les fêtes de fin d'année approchent, on ressort la Roue de Noël !

Faites tourner virtuellement la Roue de Noël et remportez de magnifiques cadeaux !

Notre partenaire : Iello, éditeur et distributeur de jeux de société, vous offre une sélection incontournable de jeux pour passer des moments inoubliables en famille ou entre amis.

King of Tokyo, Jouez un monstre gigantesque qui détruit tout sur son passage ! Lancez vos dés, montrez vos muscles !

Qwirkle, Quelques secondes suffisent pour apprendre à jouer à Qwirkle ! Un nom imprononçable mais inoubliable !

8Bit Box, La console de jeux de société première génération composée de 3 jeux ! Des jeux inspirés du rétrogaming qui vous évoqueront les plus grands noms du jeu vidéo des années 80.

Sticky Chameleons, un jeu d'ambiance dans lequel les joueurs, munis de langues collantes , essayent d'attraper des insectes au même moment !

rapidité, précision et fous rires garantis, bon d'accord on a fait voler les insectes et on a tous triché pour gagner..