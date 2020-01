France Bleu Champagne Ardenne vous offre vos places pour Stéphane Guillon

Stéphane Guillon sera le 5 février 2020 au cabaret le K de Tinqueux. Ecoutez France Bleu Champagne Ardenne et remportez vos invitations.

Reims, France

Stéphane Guillon

Stéphane GUILLON © Maxppp - LAVIEILLE Philippe

Stéphane Guillon est un acteur, humoriste et chroniqueur de radio et de télévision français, qui s'est fait connaître du grand public au début des années 2000 par ses chroniques sur Canal+ et France Inter.

Dans son nouveau spectacle: "Premiers adieux", Stéphane Guillon fait ses adieux à la scène.

Des adieux en trompe l’œil sous la forme d’un pot de départ, de faux adieux. Partant du principe qu’on ne peut plus rien dire, l’humoriste fait mine de s’y résoudre pour se lâcher de plus belle : « L’humanitaire, la famille, la religion, la mort, la politique, Macron et son gouvernement, les gilets jaunes »… Guillon n’oublie personne, prenant un malin plaisir à dire ce qu’il ne faut pas dire, à être où il ne faut pas être.

STEPHANE GUILLON © Maxppp - LAVIEILLE Philippe

Dans une période oh combien sensible, un spectacle revigorant, salvateur, aux vertus profondément cathartiques.

Ecoutez France Bleu Champagne Ardenne, et repartez avec vos invitions pour voir le nouveau spectacle de Stéphane Guillon: "Premiers adieux", le 5 février au cabaret le K de Tinqueux.

0 809 400 500 (service gratuit+ prix d'un appel local)