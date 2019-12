France Bleu Champagne Ardenne, vous offre une pluie de cadeaux pour cette fin d'année

Reims, France

Elle est de retour dans nos studios pour votre plus grand plaisir! La roue de Noël à faire tourner virtuellement en direct, chaque jour sur France Bleu Champagne Ardenne.

La roue de Noël © Radio France - Radio France

De nombreux cadeaux à gagner comme des jeux de société offert par notre partenaire Gigamic.

Logo Gigamic - Gigamic

Gigamic

Gigamic, éditeur de jeux de société depuis 25 ans, vous a concocté une sélection de jeu de société pour toute la famille. Que vous soyez novice ou passionné, il y en a forcément un pour vous.

Galérapagos, le "Koh Lanta" des jeux de sociétés, où il faut être aussi fourbe que coopératif si l'on veut s'en sortir.

Cosmic Factory, dans une véritable course contre la montre, tentez de former la galaxie la plus fabuleuse de l'univers. Attention à ne pas négliger les règles instables et chaotique qui régissent le cosmos.

Écoutez France Bleu Champagne Ardenne faites tourner la roue et gagnez de nombreux cadeaux!

0 809 400 500 (service gratuit+ prix d'un appel local)