France Bleu Cotentin et le Futuroscope vous proposent un séjour en famille inoubliable !

Le Futuroscope (Département de la Vienne, près de Poitiers), 1er parc d’attractions créé en France en 1987, accueille chaque année près de 2 millions de visiteurs. Le Parc, avec ses 40 attractions, se positionne comme un parc familial à part entière, un lieu irrésistible pour stimuler et développer le plus joli des défauts : la curiosité ! En route pour des expériences et des aventures technologiques et humaines extraordinaires.

Vous plongerez au cœur d’une tornade avec Chasseurs de Tornades, élue meilleure attraction au monde, et vous en sortirez ébouriffé. Vous deviendrez aussi astronaute avec Objectif Mars où vous serez propulsé à la vitesse supraluminique et personne ne vous arrêtera. Votre âme de super héros se réveillera dans la nouvelle attraction 4D Étincelle, la Malédiction de l’Opale Noire.

"Chasseurs de tornades", la nouvelle attraction du parc depuis juillet 2022 - Futuroscope

Et à la nuit tombée, vous rêverez les yeux grands ouverts devant le Spectacle Nocturne : La Clé des Songes.

Pour terminer, vous irez dormir dans l’espace avec le nouvel Hôtel Station Cosmos, pour ne plus avoir plus les pieds sur terre et petit bonus : les petits-déjeuners vous seront offerts !

Vous dormirez dans une chambre au look futuriste - Futuroscope

Informations, menus et réservation sur www.futuroscope.com - A noter que le parc réouvre à partir du 4 février 2023 !

Modalités : Séjour Futuroscope pour 2 adultes et 2 enfants (5-12 ans inclus) comprenant l'entrée au Parc du Futuroscope pour 2 jours consécutifs, l'accès au spectacle nocturne + 1 nuit à l'hôtel du Futuroscope en chambre quadruple avec les petits déjeuners