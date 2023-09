France Bleu Cotentin vous offre une escapade pour deux non loin du Mont Saint Michel !

Situé à Beauvoir, à quelques encablures de la Baie du Mont Saint Michel, la « merveille de l’Occident » inscrite au Patrimoine mondial de l’UNESCO, l’Ermitage vous accueille dans un cadre authentique, élégant et familial.

Vous pourrez vous installer dans l'une des suites à l’élégance raffinée, qui en font le plus petit cinq étoiles d’Europe. Avec une terrasse ou un balcon privatif, les suites offrent un décor feutré et luxueux pour vous détendre, comme dans une seconde maison, avec tout l’équipement de l’hôtellerie de luxe.

Rendez-vous dans une chambre cosy et élégante pour votre nuitée.

Au restaurant La Table de l'Ermitage , vous trouverez des produits frais, locaux et de saison. Ainsi, vous dégusterez les produits emblématiques de la région avec un menu découverte pour deux personnes. La carte des poissons et des viandes évolue en fonction de la générosité du marché et de l’inspiration du Chef.

Modalités : séjour pour deux personnes, 2 jours - 1 nuit dans une des suites de l’hôtel 5 étoiles l’Ermitage, incluant un repas avec le menu découverte à la Table de l’Ermitage. Ce séjour est valable jusqu’au 15 mars 2024 inclus, hors les 24 et 31 décembre 2023.

