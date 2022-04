France Bleu Cotentin vous propose l'expérience safari au Zoo de Thoiry avec nuits en gîte pour 4 personnes !

Félins, herbivores africains et tant d'autres seront visibles dans ce vaste parc zoologique

Situé à Thoiry, dans les Yvelines, le Safari Zoo de Thoiry a été ouvert en 1968. Ce parc zoologique, qui s'étend sur 150 hectares, présente environ 1500 animaux : il comporte une partie safari sur 8km (visitable en voiture), une partie piétonne plus traditionnelle et un parc botanique comprenant plusieurs jardins à thèmes.

Une partie du zoo est aussi visitable à pied avec notamment le tunnel aux lions. - Zoo Safari Thoiry

Pour profiter au mieux de votre escapade, vous pourrez passer deux nuits dans le gîte "La Grange aux Guépard" situé à seulement 2 kilomètres de Thoiry mais aussi à 30 minutes de Versailles. En vis-à-vis de la maison des propriétaires dont il partage l’accès (portail et allée), il est d'une surface de 84m² sur deux étages et permet d'accueillir jusqu'à 4 personnes avec ses deux chambres. Vous bénéficierez d'une cuisine équipée et d'une salle de bain privative.

Retrouvez tout le confort nécessaire dans cette grange rénovée. - La Grange Aux Guépards

Alors cela vous dit ? Pour tenter de remporter ce séjour, jouez en direct au 50 Chrono de 11h à 12h sur France Bleu Cotentin en appelant le 02 33 23 13 23.

Bonne chance à tous !

Modalités : 4 entrées pour le Safari zoo de Thoiry (4 adultes ou 2 adultes-2 enfants) + 2 nuits au gîte "La Grange Aux Guépards". Entrées valables jusqu'au 24 novembre 2022