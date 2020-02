Cette semaine, jouez avec Pascal Vaillant au Normandie quiz sur France Bleu, entre 11h et midi pour gagner une semaine pour 2 personnes en Sicile, tout inclus, avec la complicité de TUI, numéro 1 mondial du voyage.

France Bleu et le Normandie quiz vous offre cette semaine la Sicile.

Rouen, France

Jouez cette semaine au Normandie quiz, entre 11 et 12h, avec Pascal vaillant sur France bleu et partez en Sicile avec TUI, numéro 1 mondial du voyage, au départ de l'aéroport Deauville Normandie. Un séjour pour 2 personnes tout compris, dans le club Lookea Torre Del Barone, a la date de votre choix.

Situé au Sud-Ouest de la Sicile, à 6 kilomètres de la station thermale de Sciacca, le Club Lookea Torre Del Barone, 100% rénové il y a 1 an, propose de très belles prestations avec des chambres modernes et contemporaines. Une vue panoramique sur la Méditerranée, une baie splendide, au cœur d’une pinède, une piscine surplombant la mer, la plage à quelques pas… Un bain de douceur sicilienne…

Le top : déjeuner sur la terrasse du restaurant avec cette vue incroyable.

Cet été, TUI vous propose 14 destinations au soleil au départ de l’aéroport de DEAUVILLE NORMANDIE.

L’Espagne et ses îles avec l’Andalousie, Majorque, Fuerteventura & Lanzarote

La Grèce et ses îles avec Athènes, Corfou, Kos, Rhodes & la Crète

Les Iles italiennes avec la Sardaigne (Cagliari et Olbia) et la Sicile (Palerme et Catane)

La Tunisie avec Djerba.

Bonne chance à tous.