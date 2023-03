France Bleu Gard Lozère partenaire de la féria d'Arles "La Bodega des Andalouses". Un beau cadeau à la clé !

On connait tous l'incontournable des fêtes de Pâques d'Arles : la Bodéga des Andalouses !

4 JOURS DE FÊTE ET DE TRADITIONS A ARLES

La Féria d’Arles se vit d’abord aux arènes, ce lieu millénaire au centre de toutes les passions

Elle se tiendra cette année du 7 au 10 avril 2023, un rendez-vous du printemps pour tous les aficionados et ceux qui veulent vivre le Sud et la fête intensément ! Encierros et corridas pour les uns, bodegas, penas et petits verres à ballon pour les autres, la recette est toujours la même et le succès ne se dément pas année après année. C’est le week-end le plus important de l’année à Arles avec plus de 500k personnes réunies sur les 4 jours quand le soleil est au rendez-vous !

BODEGA BODEGA ! Les Bodegas sont le 2ème poumon de la féria avec les arènes.

Sur le sable de la piste d’abord quand la bravoure des toros bravos rencontre le temple des toreros dans les gradins ensuite avec un large public d’aficionados qui vient aux arènes pour les émotions si particulières que peut procurer la corrida. Tous espèrent assister à l’un de ces moments de grâce où la fusion entre le torero, le taureau, le lieux, la musique et le public est totale.

En 2023, les plus grandes ganaderias et une attente récompensée par une belle surprise avec… le retour de Sébastien Castella dans une arènes française alors que le torero biterrois avait annoncé sa retraite en 2020.

Programme Feria de pâques 2023

OLE !

