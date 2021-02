France Bleu Gironde fête la Saint-Valentin et vous offre des fleurs !

Dimanche 14 février, c’est la fête des amoureux ! Marc Postulka, fleuriste, et France Bleu Gironde vous offrent un bouquet « Saint-Valentin » chaque matin du 8 au 12 février !

Dites-le avec des fleurs !

Vous êtes amoureux ? Ça tombe bien ! A l’occasion de la saint-Valentin, France Bleu Gironde et Marc Postulka, fleuriste à Bordeaux, vous offrent un bouquet de fleurs chaque jour du 8 au 12 février ! Jouez au "Plus ou moins" tous les matins à 7h20 au 05.56.19.10.10. (*)

Savez-vous que 64% des Français fêtent la Saint-Valentin ! Tous les 14 février, les Valentin et les Valentine y consacrent un budget moyen d’environ 75€, en cadeaux (fleurs, bijoux) ou autres sorties romantiques (restaurant, spectacles). Et les Français achètent en moyenne 22 millions de bouquets de roses chaque année, suivis par les tulipes.

Mon amie la rose

La rose rouge symbolise depuis toujours l’amour passion. C’est, chaque année, la reine de la Saint Valentin. Symbole de la puissance des sentiments, élégante, sensuelle et racée, la rose rouge considérée comme la « reine des fleurs », est aujourd’hui la fleur la plus cultivée et la plus vendue sur la planète. Il en existe plus de 3000 variétés différentes.

(*)Les gagnants pourront retirer leur bouquet Saint-Valentin à l’adresse suivante : Marc Postulka, fleuriste jardinerie, 6 rue Charles Chaumet 33200 Bordeaux Caudéran.