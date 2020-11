France Bleu Gironde vous offre un séjour au ski !

Du 9 au 13 novembre, jouez à « Objectif Dune » et tenter de gagner un séjour aux Deux Alpes pour 4 personnes dans la résidence NEMEA Le Hameau.

Envie de poudreuse et de grands espaces ? Participez à « Objectif Dune » avec Isabelle Wagner toute la semaine à 11h00 et gagnez un séjour d’une semaine (7 nuits consécutives du samedi au samedi) aux Deux Alpes.

Un séjour au Ski pour 4 personnes !

Situé dans le département de l’Isère, au cœur du massif des Écrins, le domaine des Deux Alpes est une station dynamique, et sportive à 1650 mètres d’altitude. Le domaine se trouve sur les anciens alpages des villages de Mont-de-Lans et de Venosc. Grâce à son glacier culminant à 3 600 mètres d’altitude, la station des Deux Alpes est l’une des rares destinations où l’on peut y pratiquer le ski l’été. Elle offre également un large choix d’activités à faire en famille ou entre amis. Du lundi 9 au vendredi 13 novembre jouez à « Objectif Dune » sur France Bleu Gironde pour gagner un séjour (*) d’une semaine en T2 pour 4 personnes dans la résidence NEMEA Le Hameau.

NEMEA Le Hameau aux 2 Alpes

Votre résidence NEMEA Le Hameau bénéficie d'une situation idéale à l'entrée de la station des Deux Alpes, à proximité de tous les commerces et de l'Office de Tourisme. Votre séjour comprend : l’hébergement, les charges (eau-électricité), le linge de lit et de toilette, la TV. L’accès aux équipements de loisir de la résidence : piscine intérieure chauffée, bain à remous, salle de sport, sauna, hammam. A vous de jouer et bonne chance !

(*) Séjour valable 1 an.